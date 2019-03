GelrePas vanaf april beschikbaar voor meer gezinnen

Vanaf 1 april kunnen meer Arnhemmers gebruik maken van de GelrePas. Alle gezinnen met een inkomen van 130% van de bijstandsnorm kunnen vanaf die datum zo’n pas aanvragen.

De organisatie achter de GelrePas wil het gebruik en de bekendheid van de pas vergroten. Arnhem zal de website verbeteren om de activiteiten nog toegankelijker te maken.

Norm GelrePas van 120 naar 130%

De GelrePas is bedoeld voor mensen die weinig inkomsten hebben en te weinig geld voor bijvoorbeeld een dagje uit. Maar voor hen is vaak ook het volgen van cursussen, concertbezoek of een lidmaatschap van een sportclub onbetaalbaar.

Tot nu toe gold een grens van 120% van de bijstandsnorm. Het college van BenW van Arnhem heeft echter besloten om dit percentage te verhogen naar 130%. De pas is voor de gebruikers gratis.

Minder armoede

Door dit besluit kunnen nu zo’n 600 kinderen en 700 ouders meer profiteren van de GelrePas. Bovendien zorgt deze nieuwe inkomensgrens ervoor dat de Pas niet meteen wegvalt als ouders vanuit een uitkeringssituatie gaan werken.

“Arnhem wil minder armoede en meer mensen aan het werk helpen’, aldus wethouder Ronald Paping. “Dan is het belangrijk dat je kunt blijven meedoen zodat je niet in een sociaal isolement terecht komt. De GelrePas is een mooi middel om gezinnen daarbij te helpen.”

Uit onderzoek blijkt dat het bereik van de pas in Arnhem zeer goed is. De meeste inwoners die recht hebben op een GelrePas, hebben er een, maar nog niet iedereen gebruikt de pas.

Meer gemeenten

Een GelrePas kan online worden aangevraagd. Het aanbod van activiteiten is ook op de website te vinden. De pas is beschikbaar voor inwoners van de gemeente Arnhem. Maar ook de gemeenten Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar bieden hem aan. Iedere gemeente hanteert eigen criteria voor het aanvragen van de pas.

Follow @Allesportzaken