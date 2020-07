Gekoelde kunstgrasvelden helpen de stad bij zomerhitte

Een proef met de opslag van regenwater onder een kunstgrasveld in Amsterdam lijkt een succes. Door het water blijft het veld een stuk koeler. Gekoelde kunstgrasvelden helpen zo ook in de strijd tegen de opwarming van de stad.

tot wel 60 graden Bij warm weer kan een kunstgrasveld opwarmen. Zo’n heet veld is niet alleen onbruikbaar voor sporters maar ook nadelig voor het klimaat in de stad.

Opslag van regenwater

Uit onderzoek bleek dat het in Amsterdam ’s zomers soms tot wel 6 graden warmer is dan buiten de stad. Om lichamelijke klachten door ‘hittestress’ tegen te gaan, experimenteert het stadsbestuur met de opslag van regenwater. Dit doet de stad o.a. samen Waternet.

“We testten het verschil in opwarming tussen natuurgrasvelden, normale kunstgrasvelden en water gekoelde kunstgrasvelden.” Dat vertelde onderzoeker Joris Voeten in het NOS Radio 1 Journaal. “Het water gekoelde testveld bleek bij warm weer maar 1 graad warmer dan natuurgras, zo’n 36 graden.”

Bij met eerste resultaten

De testen zijn op het marineterrein in Amsterdam uitgevoerd. “Wij hebben regenwater onder de velden opgeslagen en dat laten verdampen via het kunstgras. Eigenlijk net zoals bij natuurgras.” Voeten is blij met de eerste resultaten.

“Zo’n groot verschil had ik niet verwacht.” Het systeem heeft nog meer voordelen. Volgens projectleider Sacha Stolp van de gemeente biedt het ook een uitkomst bij zware buien.

Uitslag pas eind 2021

“Na extreme buien kunnen we het water opvangen en vervolgens hergebruiken om de stad te koelen. Dat scheelt ook weer in de belasting van het riool in de stad”, zo stelde Stolp. Het onderzoek zal zo’n twee jaar gaan duren. De definitieve resultaten zullen eind 2021 bekend zijn.

Daarna zal het stadsbestuur besluiten of Amsterdam de gekoelde kunstgrasvelden op grotere schaal zal laten aanleggen. De stad experimenteert ook al met de opslag van water op daken, onder wegen, bermen en trambanen, zo meldt AT5.

