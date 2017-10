Geheime overeenkomst met Sportspectrum geWOBt

Tot en met 2015 beheerde Sportspectrum voor de gemeente Alphen aan den Rijn meerdere sportaccommodaties. Maar de samenwerking is gestopt en wordt nu via een geheime overeenkomst afgehandeld.

De gemeente Alphen aan de Rijn lijkt nog niet helemaal klaar met de afhandeling van de financiële beslommeringen rond het Sportspectrum.

Geheime overeenkomst

De gemeente heeft in 2015 de subsidie aan Sportspectrum stopgezet en is verder gegaan met een andere aanbieder. Ook werd de 1,5 miljoen euro teveel betaalde subsidie teruggevraagd. Maar Sportspectrum was het niet eens met de hoogte van het bedrag en tekende dus bezwaar aan.

Aan dat bezwaar is gedeeltelijk tegemoet gekomen en de gemeente eist nu nog maar een kleine 7 ton. De financiële afhandeling van de zaak werd uiteindelijk vastgelegd in een geheime overeenkomst.

Inzage

Daarover ontstond een fiks meningsverschil dat uit de wereld is geholpen via mediation. Gemeenteraadslid Ank de Groot wil nu inzage in deze geheime overeenkomst.

De RGL en SP hebben vragen gesteld over de geheime overeenkomst en zijn niet tevreden met de antwoorden. Zij willen nu de geheime overeenkomst tussen Sportspectrum en de gemeente in het openbaar bespreken. Sportwethouder Michel du Chatinier weigert een dergelijke bespreking echter.

WOB-verzoek

Daarop diende De Groot namens RGL en SP een WOB-verzoek in. Dit is een verzoek om informatie over, en inzage in, bestuurlijke stukken. Via de Wet Openbaarheid van Bestuur is geregeld wat de overheid in de openbaarheid moet doen en wat niet.

Openbaarheid

De Groot is van mening dat deze geheime overeenkomst openbaar moet worden. Maar Sportspectrum en de gemeente hebben een afspraak gemaakt over de geheimhouding. Volgens een woordvoerder van de gemeente kan deze afspraak niet worden geschonden. De overeenkomst zou ook niet door een WOB-verzoek openbaar kunnen worden gemaakt.

