Geen subsidie voor tennisclubs ‘standaard’ in Venray?

Ambtenaren hebben BenW van de gemeente Venray onvolledig geïnformeerd over de subsidie-aanvraag van TC Rodhe. Dat vindt althans de Venrayse tennisclub die een bezwaar heeft ingediend omdat geen subsidie werd verleend.

De club vroeg subsidie aan voor de renovatie van haar courts. TC Rodhe denkt 73.000 euro nodig te hebben om de zes tennisbanen op te laten knappen.

Niet voor opknappen sporparken

De aanvraag van TC Rohde is door BenW afgewezen omdat volgens de gemeente “de subsidieregels niet voorzien in het opknappen van sportparken.” De tennisclubs van Venray en Oostrum die bij de gemeente eveneens subsidie hadden aangevraagd, kregen ook geen subsidie toegewezen.

TC Rode is behoorlijk verbolgen over de afwijzing en met name over de motivatie. “Wij begrijpen niet dat tennisverenigingen worden uitgesloten van regelingen die voor elke andere sportclub wel toegankelijk zijn”, zo schrijft de club in het bezwaarschrift.

Geen subsidie voor de tennisclubs

TC Rodhe verwacht dat de gemeente het belang inziet van een sportvereniging met veel actieve leden. De club zou het daarom redelijk vinden als Venray een handje zou helpen.

De club heeft echter de indruk dat de uitkomst – geen subsidie voor de tennisclubs – al vanaf het begin heeft vastgestaan. Vervolgens is steeds gezocht naar argumenten om dat standpunt te rechtvaardigen.

Kwalijke rol ambtenaren richting wethouder

“De ambtenaren hebben wethouder Anne Thielen onjuist geïnformeerd”, zegt penningmeester Rob Gorree van de stichting die het tennispark beheert. Hij wil niet spreken van misleiding van de wethouder door de ambtenaren, maar noemt hun rol hij wel kwalijk. BenW zeggen intussen niets meer over de kwestie.

Onlangs probeerde TC Rodhe haar verhaal te doen tijdens een vergadering van de Commissie Leven. Maar daarvoor kreeg de club de kans niet omdat een bezwaarschrift tegen de subsidieweigering is ingediend en de zaak mogelijk bij de rechter komt te liggen.

