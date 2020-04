Geen ozb-verlaging voor voetbalclubs in Veldhoven

Sportclubs in Veldhoven hebben al in 2019 bij de gemeente om een verlaging van het ozb-tarief gevraagd. Maar er zit geen ozb-verlaging in de pen. Daar gaat de gemeente, op voorspraak van de VNG, niet in mee.

De gemeentewet laat een lager ozb-tarief voor sportcomplexen toe. Zij hoeven dan niet het hogere tarief voor niet-woningen te betalen.

Geen ozb-verlaging

Erwin Zimmerman, voorzitter van sv Marvilde, deed het verzoek al voor de coronacrisis. Na overleg met de drie andere lokale voetbalclubs, vroeg hij de gemeente om verlaging voor alle vier de clubs. “Om de clubs op de been te houden en omdat de btw-regeling voor de clubs nadelig is gewijzigd.”

“Voor de verdwenen btw-regeling is nu een subsidie-regeling in de plaats gekomen”, zegt Zimmerman. “Maar wij zijn nu wel duurder uit.” Met een lager ozb-tarief hoopte de clubs de pijn een beetje te verzachten. Maar er zit voorlopig geen ozb-verlaging in de pen.

De clubs zouden via een lage ozb-tarief per jaar namelijk 7.300 euro kunnen besparen. Maar het gemeentebestuur volgt het VNG-advies en begint er niet aan. “Er is nog veel niet duidelijk over de financiële consequenties”, schrijft een woordvoerder. “De VNG adviseert ons dus om dit wetsartikel niet toe te passen.”

Zeer lastige tijd

“De coronacrisis verandert daar niets aan want de problemen zijn hier nog te overzien”, stelde de gemeente. “Maar onze inkomsten vallen nu weg”, zegt Zimmerman. “Het is nu veel beter weer maar de kantine blijft dicht.”

“Ook vv UNA maakt zonder kantine en entreegelden een ‘zeer lastige tijd’ door”, stelt voorzitter Peter Smetsers. “Waar dat kan, maken wij gebruik van allerlei regelingen. Maar de crisis loopt bij ons steeds verder in de papieren.”

Vragen over de contributie

Smetsers hoopt op de solidariteit van zijn leden. “We hebben al wat vragen gekregen over de contributie, maar niet heel veel. En een teruggave nu zou volgend jaar weer een hogere contributie betekenen.”

Zimmerman hoopt op een regeling over de veldhuur door de gemeente. “Ik begrijp dat volledig kwijtschelden misschien niet kan. Maar als wij de kosten zouden kunnen delen, dan zou ons dat al een stuk helpen.”

