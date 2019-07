Assen wil geld voor het ijscomplex anders besteden

BenW van Assen wil het geld dat bestemd was voor het ijscomplex anders besteden. De bouw van een complex lijkt in de komende jaren niet haalbaar. Dat heeft het college de gemeenteraad laten weten.

Het college van BenW vraagt de raad van Assen om de vijf miljoen euro, die voor het complex was gereserveerd, een andere bestemming te geven.

Vijf miljoen voor ijscomplex

BenW schetsen in een update de stand van zaken rond de recreatieve zone van Assen. De stad wilde voor het ijscomplex in deze zone, vijf miljoen euro subsidie. Maar Drenthe gunde deze subsidie aan de gemeente Hoogeveen.

Daarop besloot het gemeentebestuur van Assen om zelf dan maar vijf miljoen uit te trekken voor een ijsbaan. Maar die baan komt er nu dus niet.

Dekking van de uitgaven

De helft van dit bedrag bestaat voor 1 miljoen uit geld uit het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). De rest wordt voor 1 miljoen gedekt uit een reserve van het Grondbedrijf en voor 0,5 miljoen door een reserve van de Algemene Dienst.

Daarnaast trok de raad ter dekking nog eens 2,5 miljoen euro uit. Dit voor het geval dat Drenthe niet met geld over de brug zou komen. Deze bijdrage was o.a. bestemd voor verduurzaming van het ijscomplex en is gedekt uit de algemene reserve.

IJscomplex niet langer haalbaar

Maar de plannen voor een recreatieve zone zijn in het slop geraakt. Het college geeft aan dat het REP-geld voor 1 januari 2022 uitgegeven en verantwoord moeten zijn. “Maar het is niet aannemelijk dat dit nog haalbaar is voor de aanleg van een ijscomplex”, zo stelt BenW.

Het college stelt de raad dus voor om dit geld voor andere doelen te gebruiken. BenW wil de raad hier voor eind 2019 nog een voorstel sturen. Het college vraagt de raad om in het najaar aan te geven waaraan Assen het geld voor het ijscomplex nu moet gaan besteden.

Follow @Allesportzaken