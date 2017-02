Eindhoven heeft geen geduld meer met vv Gestel

Het geduld van het Eindhovense gemeentebestuur met vv Gestel lijkt op. De club kan de schuld van 40.000 euro aan de gemeente niet betalen. “BenW heeft daarom een incassoprocedure laten starten”, zo deelde sportwethouder Jakob Wedemeijer op 14 februari de gemeenteraad mede.

Wedemeijer heeft een voorstel van het clubbestuur om de schuld af te lossen afgewezen. “Dat voorstel was niet goed en bood noch houvast, noch enige toekomst. Het woord is nu aan de club.”

Visie met perspectief bleef uit

De wethouder verzocht het bestuur om een visie met een perspectief te formuleren. “Ik hoopte op een plan waarin gewerkt zou worden aan het verbeteren van de sponsorinkomsten en aan ledenwerving. “Maar dat plan is helaas uitgebleven.” Wedemeijer gaat niet op de details in omdat hij het niet kies vindt om dat in het openbaar te doen. Maar hij ziet zich gedwongen om de huurschuld via een incassoprocedure te laten innen.

Forse schuldenlast

In juni 2016 bleek dat er negen Eindhovense sportclubs waren met een forse schuldenlast. Behalve vv Gestel hebben ook rkvv Tongelre, rkvv Brabantia, vv HSE, de amateurs van FC Eindhoven, PSV HSC, bv Almonte, ijv Eindhoven Kemphanen en de stichting Woudrust, exploitant van de kantine van voetbalclub Rust Roest, het zwaar.

Afspraken over aflossing

De gemeenteraad heeft vv Wodan al van de financiële ondergang gered. Met de negen andere clubs werden in de zomer van 2016 afspraken over de aflossing van de schulden. “Met de meeste clubs lijkt alles volgens afspraak te verlopen, alleen bij vv Gestel lukt dat niet”, aldus Wedemeijer.

Voortbestaan vv Gestel op de agenda

Voorzitter Herman Brugmans van vv Gestel weigerde elk commentaar op het nieuws van de gemeente. Eind februari staart er bij de club een algemene ledenvergadering op de agenda. Hierin zal o.a. het voortbestaan van de voetbalclub aan de orde komen.

