Geduld hockeyclub Mistral in Rucphen is op

Na ruim vijf jaar praten is het geduld van hockeyvereniging Mistral op. Voorzitter Dennis Kubinek hekelt de onzekerheid rond de plannen van de gemeente Rucphen voor de aanleg van een MFA in ‘de Binnentuin‘.

Kubinek wil weten wat de plannen de club zouden gaan kosten. Zolang dat niet helder is zal Mistral de intentieverklaring voor de bouw van een nieuwe accommodatie niet ondertekenen.

Gedeeld onderkomen

De gemeente wil dat Mistral een onderkomen gaat delen met AVR, Orion en wielerclub Willebrord Wil Vooruit. De nieuw te bouwen MFA moet gescheiden kantines maar wel gezamenlijke kleedruimtes krijgen.

Rekening van de gemeente

Maar Mistral is er met Rucphen nog steeds niet uit over het vervangen van de slagplanken langs de velden. Volgens afspraak draait een club voor het onderhoud op en betaalt de gemeente de kosten van vervanging.

Toch kreeg Mistral de rekening voor het vervangen van de slagplanken. Het clubbestuur maakte daartegen bezwaar maar zelfs na vijf verzoeken heeft de club nog steeds geen opheldering gekregen.

Volop in gesprek

Wethouder René Lazeroms: “Wij zijn nog volop met elkaar in gesprek en wij willen graag met de clubs aan de toekomst werken. De kwestie van de slagplanken staat helemaal los van de nieuwbouw.”

Mistral onaangenaam verrast

Dat lijkt niet te kloppen. De intentieverklaring over de MFA bevatte namelijk een aanhangsel over de vervangingskosten die werden geraamd op 20.000 euro. “Daar moest Mistral zich maar aan committeren, terwijl was toegezegd dat dit voorstel herzien zou worden”, aldus Kubinek.

Alles van tafel

“Wij willen best meewerken aan de bouwplannen voor de MFA”, zegt bestuurslid Jelle van den Brand. “Maar die plannen zijn al zeker 20 keer gewijzigd. Wij hebben voorkeuren uitgesproken en gedachten uitgewerkt maar alles is van tafel geveegd. Als de bouw van de MFA vertraagt is er voor ons gelukkig weinig aan de hand. “Wij zitten hier goed.”

