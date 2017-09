Gedeelde faciliteiten op sportpark Molenven Stiphout

Sportpark Molenven in Stiphout (Helmond) krijgt in de toekomst mogelijk één onderkomen. Maar ook een gezamenlijke kantine, gedeelde kleedkamers en gedeeld gebruik van terrein en materialen door alle gebruikers.

Zes Stiphoutse verenigingen hebben nu vijf onderkomens op één sportpark. Dat kan beter, goedkoper en veiliger onder één dak denken de clubs op Molenven.

Wens van clubs

Samengaan is al de wens van een paar verenigingen op het park. En die wens wordt door sportwethouder Frans Stienen van de gemeente Helmond ondersteund. “Een gedeelde accommodatie op een centrale plek is ook beter om vandalisme tegen te gaan. Want Molenven ligt nu verscholen in de Stiphoutse bossen.

Multifunctioneel gebouw

Het idee komt van Marc de Wit, voorzitter van Stiphout Vooruit. “Waarom moet elke vereniging een eigen kantine en kleedkamer hebben? Wij moeten toe naar multifunctioneel gebruik want dat scheelt geld, vrijwilligers en komt de sociale controle ten goede.”

De wens voor een gedeeld gebouw wekt verbazing bij het Antoniusgilde. Dat legt op dit moment de laatste hand legt aan een nieuw clubgebouw. Secretaris Willy Thijssen: “Wij hebben niet begrepen dat er een wens is voor een gedeeld gebouw, maar voor een herinrichting van Molenven.”

Toekomstplannen

Voorzitter De Wit benadrukt dat de gedachte aan een gezamenlijk gebouw iets voor de toekomst is. “Ik denk dan aan een jaar of tien, vijftien vanaf nu. Ergens in de komende maanden komen we met de clubs bijeen om hierover verder te praten.”

Parkeerplaatsen en toegangsweg

Los van de wensen, ondergaat sportpark Molenven binnenkort herinrichting en krijgt Stiphout Vooruit een vierde veld. Ook komen er extra parkeerplaatsen en een nieuwe toegangsweg omdat het sportpark vooral in het weekend steeds drukker wordt.

Follow @Allesportzaken