Klijnsmageld ter discussie in Lochemse gemeenteraad

Hoe moet Lochem het zogeheten Klijnsmageld inzetten? En moet je arme kinderen daarmee aan een clublidmaatschap helpen? Dat was op 13 mei een thema tijdens de raadsvergadering over de Kadernota 2020.

Het Lochemse college wil werkloze ouders met Klijnsmageld aan werk helpen. De gedachte is dat de kinderen daar dan van meeprofiteren.

Doel van Klijnsmageld

Het doel van het Klijnsmageld is om kinderen in arme gezinnen een extra kans te geven om mee te doen. Het moet hen behoeden voor sociale uitsluiting door bijvoorbeeld een clublidmaatschap of een zwembadabonnement te betalen.

Pilot voor werk

BenW van Lochem wil echter de ouders van deze kinderen aan het werk hebben. Het college wil de 71.000 euro Klijnsmageld daarvoor gebruiken. De gemeenteraad vraagt zich af of het rechtmatig is om het geld zo te gebruiken.

Er zitten nogal wat risico’s aan zo’n pilot want er is geen garantie dat deze slaagt. De kans dat Lochem arme kinderen zo niet helpt, is niet ondenkbaar. Bovendien zijn er ook kinderen in gezinnen met ouders met werk die toch in armoede leven.

Klijnsmageld is voor kinderen

De PvdA diende samen met het CDA een voorstel in om het Klijnsmageld niet aan zo’n pilot te besteden. “Extra ondersteuning van ouders hoort de gemeente via de Participatiewet te regelen.”

De D66 fractie waarschuwde voor de besteding van het geld aan ingehuurde partijen in plaats van aan de doelgroep. De VVD en GroenLinks stemden in met de pilot. Die laatste fractie vindt dat besteding van het Klijnsmageld in een pilot niemand dupeert.

Geld naar een zorgcoördinator

De discussie in Lochem staat niet op zich want veel gemeenten praten over de besteding. Sommige gemeenten betalen er een zorgcoördinator van. Die zou kinderen en organisaties bij elkaar brengen zodat het kind de winnaar is.

In de praktijk gaat het Klijnsmageld echter vooral op aan het salaris van de coördinator. Ruim de helft van de gemeenten besteedt het geld overigens niet volgens de regels, zo blijkt uit FNV-onderzoek.

Follow @Allesportzaken