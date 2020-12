Gaat een nieuwe club op sportpark Papendorp spelen?

De komst van een nieuwe voetbalclub naar sportpark Papendorp lijkt een stapje dichterbij. SVA Papendorp was de laatste gebruiker van het complex. De club zegt de kantine aan de gemeente Utrecht over te willen dragen.

Op 15 december hield de gemeenteraad een digitale bijeenkomst over de zaak. Hierin laakte een ambtenaar van de gemeente de opstelling van SVA Papendorp. De club zou weigeren om een voorstel dat al maanden geleden is gedaan, te accepteren.

SVA Papendorp is begin dit jaar door KNVB geroyeerd na meerdere geweldsincidenten. De bond nam in zijn besluit ook incidenten mee uit de tijd van Magreb ’90. Zo heette de club van 2010 tot 2018.

Voorzitter Bachir Amenchar van SVA Papendorp ontkende dat de club de overdracht tegenhoudt. Hij denkt dat hij er als voorzitter binnen twee maanden uit kan zijn met de gemeente.

De gemeente ziet in het seizoen 2020/2021 graag een nieuwe club op sportpark Papendorp spelen. Daar moeten jongeren uit Kanaleneiland en de omliggende wijken terecht kunnen. Een oproep van Utrecht voor een nieuwe voetbalvereniging leverde één serieus voorstel op. Met deze kandidaat zijn al gesprekken gevoerd. Wie de initiatiefnemers voor de nieuwe club zijn, is tijdens de bijeenkomst van de raad in het midden gelaten.

Begin 2021 moet duidelijk zijn of er op het sportpark Papendorp weer een voetbalvereniging actief wordt. “Maar dan hebben wij ook wel een goede kantine nodig”, aldus de ambtenaar die het proces begeleidt. “Voor een club zonder eigen kantine is het lastiger om de vitaliteit te waarborgen.”

