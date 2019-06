Gaat de gemeente Oldambt sport zo rigoureus te lijf?

Oldambt verkeert financieel in zwaar weer en moet de komende jaren flink bezuinigen. Dat kan volgens de gemeente bijvoorbeeld door zwembaden en sporthallen te sluiten.

De gemeente Oldambt gaat bezuinigen maar laat inwoners ook nog eens de portemonnee trekken. Dat blijkt uit een lijst bezuinigingsmogelijkheden die BenW naar de raad stuurde.

Gemeente Oldambt komt 12 miljoen tekort

Oldambt wil via fors ingrijpen preventief toezicht door de provincie of een artikel 12-status voorkomen, zo schrijft de gemeente. Zoals het er nu uit ziet komt de gemeente t/m 2022 bijna 12 miljoen euro tekort. Om het tij te keren moet de gemeente drastische maatregelen nemen en daarmee 2,8 miljoen euro per jaar structureel bezuinigen.

Lijst van acht pagina’s

Oldambt heeft een acht pagina’s tellende lijst met bezuinigingsmogelijkheden opgesteld. Enkele voorbeelden daarvan zijn sluiting van de zwembaden De Watertoren in Winschoten en De Hardenberg in Finsterwolde.

De gemeente kan ook met het onderhoud van sportterreinen, het tennispark en de ijsbanen stoppen. Maar Oldambt zou ook een aantal gymnastieklokalen kunnen sluiten. De raad kan er ook voor kiezen om de sporthallen in Winschoten, Scheemda, Oostwold en Finsterwolde te sluiten. De lijst is lang.

Negen begraafplaatsen

De situatie van Oldambt is zo slecht, dat de raad zelfs sluiting van begraafplaatsen kan overwegen. Wettelijk gezien hoeft Oldambt maar één begraafplaats te hebben terwijl de gemeente er negen telt.

In het gemeentehuis kan Oldambt niet meer bezuinigen. “De afgelopen jaren is daar al voor 3,5 miljoen euro bezuinigd op de bedrijfsvoering. Verdere bezuinigingen achten wij niet meer verantwoord”, schrijft BenW van de gemeente.

Hoe nu verder?

Op 9 juli as. komt de politiek bij elkaar om alle opties tegen het licht te houden. BenW zal de uitkomsten van deze bijeenkomst ontvangen en een voorstel voor de bezuinigingen gaan doen. In november vindt een stemming over dat voorstel plaats maar de lokale sport houdt zijn adem in.

