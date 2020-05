Manege toch open na foutje gemeente Twenterand

Door een foutje van de gemeente Twenterand moest De Hazelhorst dicht blijven. Maar de manege mag nu toch open, als eerste sportaccommodatie van Twenterand. Op 29 april pakten daarom de eerste jonge ruiters en amazones hun hobby weer op.

Als je kunt sporten volgens de richtlij­nen van het RIVM , dan geldt voor maneges hetzelfde als voor bijvoorbeeld voetbal­- en hockeyclubs.

Foutje gemeente Twenterand

Dankzij snel ingrijpen van wethouder Mark Paters mocht De Hazelhorst toch open. En dat kwam als een verrassing. Want even daarvoor was er, na een foutje van de gemeente, nog sprake van een teleurstelling.

Twenterand berichtte namelijk dat er eerst een vergunning nodig was. Maar de jeugd afzeggen bleek niet nodig te zijn. De gemeente had een nieuw protocol over het hoofd gezien waaruit bleek dat een vergunning niet nodig was.

Wat mag wel en wat mag niet

“Dat het even misging, is niet zo verwonderlijk”, stelde Paters. “Soms is het even een regelchaos vanwege de coronacrisis. Wat mag wel, wat mag niet en welke protocollen gelden er dan? “Er komt een heleboel op ons af”, zegt Paters. “En de communicatie verloopt telkens anders, ook rondom sport. De ene keer via NOC*NSF en dan weer via de VSG.

Als je dan net over een protocol heen kijkt, dan val je terug op wat je hebt. En dat was een vergunning.” Paters ondernam direct actie en halverwege de middag mocht De Hazelhorst open. “Als je kunt sporten volgens de RIVM-richtlijnen, dan gelden die ook voor maneges.”

Onder strikte regels

De manege draait na zes stille weken weer met lachende kinderen in de paardenbak. Al gaat dat wel onder strikte regels want er mogen geen volwassenen op de manege. En kinderen van 13 tot en met 18 jaar moeten anderhalve meter afstand houden. Zij mogen niet samenscholen voor en na de lessen en er mag maar één persoon tegelijk in de zadelkamer.

