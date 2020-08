Financiële paragraaf nieuwbouw sv Geuldal ontbreekt

Het Huis van de Sport Limburg (HvdsL) onderzocht het samenvoegen van twee sportvelden bij sv Geuldal tot één complex. Op de grens van Schin op Geul en Gulpen-Wittem. Dat riep vragen op bij de partij Algemeen Belang (AB).

AB vindt dat BenW van Valkenburg aan de Geul de financiële (on)mogelijkheden niet goed in kaart heeft gebracht. Het college zou voorbij gaan aan de spin-off voor beide kernen.

Nieuwe accommodatie

Valkenburg denkt na over een nieuwe accommodatie voor sv Geuldal. De gemeente vroeg daarom het HvdsL om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. De uitkomsten van het onderzoek rechtvaardigen volgens BenW niet de bouw van een nieuw sportcomplex. Na overleg met BenW van Gulpen Wittem vindt Valkenburg dat de club onvoldoende perspectief heeft.

Financiële paragraaf mist

Maar AB stelt dat BenW niet de financiële (on)mogelijkheden in kaart heeft gebracht. Het college zou voorbij zijn gegaan aan eventuele opbrengsten en spin-off voor beide kernen. AB vindt dat BenW daarmee feitelijk zegt: “Ga maar in Valkenburg voetballen en voor de rest niet zeuren.”

Ledenaantal sv Geuldal

Uit een brief van AB blijkt dat het rapport aangeeft dat het ledenaantal bij sv Geuldal stabiliseert. “Er zou, ondanks de krimp in de regio, sprake zijn van een vitale en levensvatbare club”, zo valt te le4zen.

Uit recente informatie haalde AB echter dat het ledenaantal en het aantal teams is toegenomen. De club zou dus juist groeien, in tegenstelling tot wat de krimpmonitor aangeeft.

Toelichting

“Kunt u aangeven wat er precies aan de hand is”, vroeg raadslid Wim Weerts. “En zou de commissie Sociaal Domein het HvdsL willen uitnodigen voor een toelichting op de getallen? Weerts wil de kwestie ook graag agenderen voor de commissievergadering van september as.

AB stelt BenW van Valkenburg aan de Geul voor om het haalbaarheidsonderzoek via het HvdsL te laten afronden. Aan dat onderzoek zou HvdsL dan ook een financiële paragraaf moeten toevoegen.

