Feyenoord City wil 21 miljoen subsidie van BZK

De gemeente Rotterdam heeft een aanvraag ingediend bij het Rijk. Het gaat om een bijdrage van 21 miljoen voor de ontwikkeling van het gebied rondom Feyenoord City.

De gevraagde 21 miljoen is o.m. bedoeld voor een viaduct voor fietsers en voetgangers over het spoor. Aanvankelijk waren deze kosten voor rekening van de nieuwe stadion N.V. Maar nu daar een nieuwe subsidieregeling van het Rijk voor is, probeert de stad om daar de bijdrage uit te krijgen.

De nieuwe regeling is de ‘Subsidieregeling woningbouwimpuls‘. Het is een nieuwe regeling voor gemeenten om iets te doen aan het tekort aan betaalbare woningen. Het ministerie van BZK moet de aanvraag van Rotterdam nog goedkeuren.

Het college van BenW schuift dus wat met de projectkosten van Feyenoord City. De PvdA en GroenLinks in de stad hebben hierover schriftelijk vragen gesteld. Deze partijen willen weten of zij nog meer van deze soort verschuivingen kunnen verwachten.

Een Saillant detail is dat coalitiepartij PvdA zich ooit heeft uitgesproken vóór de komst van een nieuw Feyenoord-stadion. Omdat een aantal betrokkenen op vakantie zijn, vindt beantwoording van de vragen vermoedelijk pas na de zomer plaats.

