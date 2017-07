Failliet golfpark kost gemeente Borne bijna vier ton

De gemeente Borne gaat voor bijna vier ton het schip door het faillissement van Golfpark Weleveld bij Zenderen. De nieuwe eigenaar bood en verwierf het Golfpark voor 325.000 euro op een veiling.

“Dit is een tegenvaller maar je weet dat dit kan gebeuren als je een veiling houdt. In het normale economische verkeer is het park veel meer waard”, reageert wethouder Kotteman.

Garantie van 5 ton

Voor de gemeente Borne is het faillissement een forse financiƫle strop. Om de golfbaan een paar jaar geleden te kunnen realiseren, gaf de gemeente een garantie af voor 500.000 euro. Net zoals overigens de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Maar amper twee jaar later is de beheerstichting al failliet.

Naar de bank

Frank Agterbos, de nieuwe eigenaar, was de enige die een bod uitbracht dat werd geaccepteerd. De opbrengst van de verkoop gaat naar de bank. De gemeente en SWS betalen elk 3,5 ton uit hoofde van de borgstelling. Daarnaast betalen de drie partijen ieder 36.000 euro voor tussentijds onderhoud en verkoopkosten.

Gemeenschapsgeld in een golfpark

De schade voor de gemeente Borne bedraagt 386.000 euro. “Dat is een flinke scheur in de broek”, stelt Michel Kotteman. “Het is ‘zuur’ want het is wel gemeenschapsgeld maar ik ben blij dat Borne niet de volle vijf ton hoeft te betalen.”

“Wij hebben als gemeente de schade nog enigszins kunnen beperken. Als het daar maar bij blijft en wij houden er straks nog een mooie golfbaan en een bloeiende vereniging aan over, dan is het nog acceptabel”, aldus Kottman.

Uit de reserves

Na de vakantie zal het college van BenW de zaak financieel afhandelen. Het geld voor deze tegenvaller zal uit de reserves gehaald moeten worden. Kotteman: “Het is er wel maar het blijft natuurlijk een hele hoop geld. Dat kun je nu nergens anders meer aan uitgeven.”

