Factsheet sporten en bewegen voor (jong)volwassenen

Volwassen sporters zijn vaak een vergeten groep. Daarom heeft het Kenniscentrum Sport een factsheet ontwikkelt met de motieven en belemmeringen en oplossingen voor deze groep. Handig voor gemeenten en clubbestuurders.

Gemeenten richten zich in sport- en beweegbeleid vooral op de jeugd, ouderen en kwetsbare doelgroepen. Zij besteden weinig aandacht aan volwassenen tussen 20 en 65 jaar.

Hoog tijd

Deze groep maakt echter ruim 77% van de bevolking uit. En het overgewicht neemt met 27% toe bij mensen tussen 25 en 45 jaar. Bovendien voldoen steeds minder Nederlanders aan de Beweegrichtlijn. Hoog tijd dus voor gemeente ambtenaren en sportclubs om hier wat aan te doen.

Wat willen volwassenen

Het Kenniscentrum Sport heeft samen met 26 gemeenten, NOC*NSF en de VSG, in kaart gebracht waarom er meer aandacht moet komen voor de leeftijdsgroep 20 tot 65(+). Want waarom stopt deze groep met sporten en op welke manier krijgen wij hen weer aan de gang?

Aanpak per leeftijdscategorie of levensfase

Bijvoorbeeld door gericht aan de opbouw van fitheid en gezondheid van 65-plussers te werken. Maar ook door te kunnen sporten op een moment dat het hen beter schikt (21-35 jaar). Dit vraagt dus om een aanpak die per leeftijdsklasse of levensfase verschilt.

Oplossingsrichtingen

Tenslotte worden er zeven mogelijke oplossingen aangedragen waaruit de gemeenten een keuze kunnen maken. Hieraan kunnen sportclubs maar ook de doelgroep zelf bijdragen. Dat kan door gericht subsidie beleid of door als gemeente voorwaarden te scheppen in de openbare ruimte of op de clubs.

Het factsheet

Het factsheet sport- en bewegen voor (jong)volwassenen (.ppt) toont een overzicht van urgentie, motieven en belemmeringen en oplossingsrichtingen. De zeven oplossingsrichtingen staan beschreven in een artikel.

Alle kennis over dit onderwerp is gebundeld in een PowerPoint presentatie. De informatie in de presentatie is door sportclubs te gebruiken in gesprekken met de gemeente.

