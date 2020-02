Extra huur Nijmeegse voetbalclubs voor Walking Football

Walking Football, zeg maar wandelvoetbal voor 60-plussers, lijkt Nijmeegse clubs extra huur te gaan kosten. De gemeente Nijmegen bekijkt nu of zij voor het extra veldgebruik meer huur moeten gaan betalen.

De clubs betalen jaarlijks een vast huurbedrag. Hiervoor mogen zij in de weekends en de avonduren voetballen en trainen op de velden. De uren van Walking Football vallen daarbuiten. Nijmegen ziet het huidige seizoen voor deze sport als een proefperiode.

Clubs mogen de velden ‘bij uitzondering’ en zonder extra huur ook gebruiken op andere tijdstippen. RKSV Brakkenstein, OSC in Oosterhout, sv Blauw-Wit en sv Orion bieden al wandelvoetbal aan.

Die proefperiode was alleen bedoeld voor Brakkenstein. De gemeente wees de drie andere clubs erop dat zij de velden ‘illegaal’ gebruikten. Buiten de afgesproken uren om namelijk. Maar uiteindelijk mochten zij ook aan de proef meedoen.

In de zomer van 2019 nam de gemeente een besluit. Het gebruik van de velden voor Walking Football een kleine 60 euro per uur moest gaan kosten..

Het is nog niet duidelijk of de clubs die 60 euro vanaf september moeten gaan betalen. “Maar de faciliteiten zijn niet gratis. Ook de huur van een ruimte in een wijkcentrum niet”, zo stelde een woordvoerder van de gemeente.

Raadslid Jean-Paul Broeren wil zich er sterk voor maken om Walking Football laagdrempelig te houden. “Er doen bijvoorbeeld zieke mensen aan mee. Die moeten van hun dokter juist goed bewegen.”

“Ook de gemeente Nijmegen stimuleert het sporten door ouderen. En het gaat maar om een paar uurtjes in de week, kom op zeg. Wat lijdt een kunstgrasveld daar nou onder? Ik vind het overbodige ambtenarij”, aldus Broeren.

