Exploitatie talentencentrum Breda kost 5 ton per jaar

De gemeenteraad van Breda twijfelt er niet aan dat er een talentenhal moet komen. Maar er over de bijna 5 ton die de exploitatie van het talentencentrum jaarlijks kost, bestaat wel steeds meer onvrede.

Sportwethouder Daan Quaars ziet weinig heil in het zoeken naar sponsors door de gemeente. “Ik wil mijn best doen maar elke sporthal in Breda kampt nou eenmaal met een exploitatiegat.”

Sponsors zoeken

“Breda verwacht van sportclubs die subsidie krijgen, dat zij op zoek gaan naar sponsors. Waarom mogen wij dat dan niet van BenW verwachten?” Dit vroeg raadslid Jeroen Bruijns zich af tijdens een debat over de 23,8 miljoen euro die het talentencentrum moet kosten.

De raad zal eind januari wel akkoord gaan met de bouw, al morren sommige fracties nog. Alleen de SP is mordicus tegen. Raadslid Dirk Uijl vindt de hal een prestigeobject. Hij beticht het college van ‘spilzucht die geen grenzen kent’.

Hal voor 300 talenten

Maar veel steun kreeg hij niet. De GL- en CDA-fracties waren het er over eens dat het wel wat minder had gemogen. Dan was er geld overgebleven voor de hallen die nu met achterstallig onderhoud kampen. “Want Breda legt nu maar zo’n 300 talenten enorm in de watten”, zo stelde raadslid Peter Bakker.

Elk jaar moet Breda 487.000 euro uitgeven voor de exploitatie van de talentenhal. Sportwethouder Daan Quaars kreeg daarom de boodschap om meer werk te maken van sponsoring. Maar hij liet al weten daarover maar weinig illusies te hebben. “Ik wil mijn best doen maar ik krijg de exploitatie nooit op nul. Elke sporthal kampt nou eenmaal met een gat in de exploitatie.”

Sponsoractie in Breda

Bruijns stelde voor om een campagne te starten om sponsors aan te trekken. Raadslid Younes Nahnahi opperde het idee om de hal naar Virgil van Dijk te vernoemen. Wel op het risico af natuurlijk dat het talentencentrum daarna als VVD-hal door het leven zou gaan. Quaars gaat er nog eens over denken. Maar hij verwacht niet dat sponsoring en acties in de stad veel zullen opleveren.

