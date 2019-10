Exploitatie horeca sporthallen Almelo onder druk

Sportbedrijf Almelo runt ook de horeca van binnensportaccommodaties. Maar die moeten misschien sluiten omdat de meeste verlies lijden. Almelo zoekt eerst nog uit of clubs of commerciële partijen de horeca willen overnemen.

In de nieuwe Sportvisie van de gemeente Almelo staat dat het Sportbedrijf een aantal horecataken uit handen zal geven.

Horeca Sportbedrijf Almelo verlieslatend

In 2008 koos Almelo ervoor om het Sportbedrijf de horeca te laten runnen. Maar dat veel horeca in sporthallen verlieslatend is, is niet zo vreemd. Zij mogen geen bruiloften of partijen houden. En met uitsluitend een drankje na het sporten zijn de kosten niet op te vangen.

Almelo zoekt nu mensen in de clubs die de horeca op zich willen nemen. Het kan zijn dat de gemeente die niet vindt. Dan kan Almelo wellicht een externe partij inschakelen om na het sporten een biertje of iets anders in te schenken.

Suggesties uit de raad

De Almelose gemeenteraad deed wat suggesties om de horeca voor binnensporters te behouden. Raadslid Hümmels opperde om ROC-studenten in deze horeca een stageplek aan te bieden. “Die jongeren zoeken vaak een geschikte stageplaats.”

Raadslid Gerritsen vindt dat de gemeente actiever naar een (commerciële) partij moet gaan zoeken. “Dat kan”, gaf de sportwethouder Arjen Maathuis aan. “Maar daar plaatsen wij wel kanttekeningen bij.”

“Een commerciële partij kan bijvoorbeeld hogere prijzen willen vragen voor eten en drinken. Wij moeten oneerlijke concurrentie met de horeca in de binnenstad tegengaan”, zo stelt Maathuis.

Maaltijden voor minima

Als horecagelegenheden echt op slot moeten, dan is dat niet alleen vervelend voor de sporters. Monique van Baaren verzorgt vanuit de IISPA topsporthal ook maaltijden voor minima in Almelo. “Dat doen wij voor zeker 90 mensen en hopen dat wel te mogen blijven doen.” Maathuis probeerde haar gerust te stellen. “Uiteraard zullen wij rekening houden met de huisvesting van partijen zoals De Eethoek.”

