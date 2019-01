Stekker uit Sportpark Parkhout Zandveld Nieuwegein

Er gaat geen geld meer naar de bouwplannen van de accommodaties op Sportpark Parkhout Zandveld. Wethouder John van Engelen krijgt de financiën niet rond en trekt de stekker uit de plannen.

De gemeenteraad van Nieuwegein besloot een aantal jaren geleden om het Sportpark Parkhout Zandveld verder te ontwikkelen. Maar daarvoor blijkt nu geen geld meer te zijn.

Streep door bouwplannen

In september 2016 startte Nieuwegein met de aanleg van sportvelden en een nieuwe parkeerplaats. Daarvoor was de intentieverklaring voor een fusie tussen vsv Vreeswijk en sv Geinoord al ondertekend.

Maar omdat nu een streep is gehaald door de bouwplannen, staat ook deze fusie op losse schroeven. Het college van Nieuwegein lijkt het hele plan te duur te vinden.

BenW denkt bovendien dat de gemeenteraad niet het benodigde geld beschikbaar zal stellen. Om hoeveel geld het precies gaat is niet bekend maar het huidige plan zou al 50% meer kosten.

Uiterst merkwaardig

VSP-fractievoorzitter Ton de Mol: “De transformatie van sportpark Parkhout is een speerpunt van het college. De gemeenteraad heeft daarvoor in maart 2016 budget beschikbaar gesteld.”

“Wij gaan nu aan het college uitleg vragen. Het is namelijk uiterst merkwaardig dat noch de gemeenteraad, noch de commissie, van dit besluit op de hoogte is gesteld. Er is al veel geld gestoken in de aanleg van Sportpark Parkhout Zandveld.”

MHCN verhuist gewoon

De Mixed Hockey Club Nieuwegein zal medio 2024 vooralsnog wel gewoon naar Parkhout verhuizen. De hockeyvelden van MHCN zullen worden aangelegd op de locatie van vsv Vreeswijk. De besturen van de voetbalverenigingen hopen op een oplossing maar zien die vooralsnog niet.

Sv Geinoord en vsv Vreeswijk hebben met de gemeente afgesproken dat zij nadenken over de alternatieven. Begin februari staat een afspraak gepland om hierover verder te praten.

