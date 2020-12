Tilburg rekent op EU-verbod op rubberkorrels in 2028

Volgens de gemeente Tilburg is een verbod op rubberkorrels op de kunstgrasvelden in zicht. De gemeente houdt er rekening met dat de EU deze korrels per 2028 zal gaan verbieden.

Het Europese Parlement neemt pas in 2021 een besluit. Maar Tilburg acht de kans groot dat er vanaf 2028 geen rubberkorrels meer de kunstgrasvelden mogen liggen.

Uitstel waar mogelijk

“Tilburg kijkt nu naar andere oplossingen”, zegt sportwethouder Rolph Dols. “Dat zou het gebruik van biologische afbreekbare korrels kunnen zijn. Of kunstgrasvelden zonder korrels.” Een nieuw half veld bij voetbalclub Gudok dient als proeftuin.

De gemeente stelt de aanleg van nieuwe infill-kunstgrasvelden al uit, in afwachting van een verbod op rubberkorrels. Tilburg vervangt in de wijken nog wel het kunstgras van zeven trapveldjes.

Verbod op rubberkorrels

Het ECHA adviseerde de Europese Commissie onlangs over het gebruik van microplastics, zoals rubber- en synthetische infill. Het agentschap adviseert een verbod op microplastics als infill vanaf 2028. Zo’n verbod zou namelijk meer effect hebben dan maatregelen om de verspreiding van korrels te voorkomen.

Naleving van de zorgplicht

De gemeente investeerde in 2019 zo’n 3 ton in zulke maatregelen n.a.v. een gerechtelijke uitspraak. De rechter veroordeelde Enschede tot een boete van 10.000 euro voor onvoldoende naleving van de zorgplicht. De stad had te weinig gedaan om te voorkomen dat de korrels buiten de velden terecht kwamen.

Tilburg plaatste daarop o.m. kantplanken rond de velden om te voorkomen dat korrels over het complex gaan zwerven. En bij meerdere voetbalclubs zijn schoonlooproosters en speciale rioolfilters geplaatst.

Wens van TSV Gudok

Voor TSV Gudok gaat nu een langgekoesterde wens in vervulling. De club vraagt namelijk al jaren om extra veldcapaciteit. Die krijgt de club in 2021 in de vorm van een half kunstgrasveld zonder korrels.

De KNVB vindt zo’n veld prima geschikt voor het jeugdvoetbal. Wethouder Dols: “Voor Tilburg is dit een mooie kans om ervaring op te doen met dit nieuwe veldtype.”

Follow @Allesportzaken