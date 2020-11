Huurverhoging voor clubs Etten-Leur voorlopig geschrapt

Veel sportverenigingen in Etten-Leur huren de velden van de gemeente. Deze clubs krijgen in 2021 waarschijnlijk tóch geen last van een huurverhoging. Wethouder Kees van Aert zegde toe de huurverhoging voor clubs voorlopig te schrappen.

Het lijkt erop dat Etten-Leur op tijd kan bijsturen om een gat van drie miljoen euro te vermijden. En de meeste partijen zijn tevreden over de manier waarop de gemeente gaat bezuinigingen.

Huurverhoging voor clubs niet besproken

Van Aert wilde in 2021 al zo’n 85.000 euro extra huur ophalen bij de lokale sportverenigingen. Dat is door alle partijen in de gemeenteraad afgedaan als een verkeerde afslag. Vooral omdat hij ‘vergeten’ lijkt om dat voornemen vooraf door te spreken met de betrokken clubs. Dat is extra pijnlijk in een jaar waarin de coronacrisis de clubs toch al zo hard treft.

Eerst praten met de clubs

Vrijwel alle partijen drongen er bij Van Aert op aan om eerst met de verenigingen om de tafel te gaan. APB-raadslid Peter van der Wulp vroeg zijn eigen wethouder de lastenverhoging voor nu uit de begroting te halen. “Maak daarna samen met de verenigingen een plan waarin de bezuinigingen zijn opgenomen.

Gebrek aan communicatie

Van Aert beaamde dat dit niet het moment is om de sportclubs extra te belasten. Hij zegde toe de huurverhoging uit te stellen. Van Aert zal met de verenigingen op zoek gaan naar bezuinigingsopties vanaf 2022.

Hij gaf aan dat het altijd zijn bedoeling is geweest om zulke maatregelen in goed overleg te nemen. “U zegt dat u altijd van plan was om maatregelen in goed overleg te nemen. Waarom staat de verhoging van de veldhuur dan toch al in de begroting?”, vroeg GL-raadslid Simon Jacobs.

Meerdere sportverenigingen beklaagden zich begin november bij een aantal raadsleden over het gebrek aan communicatie. De gemeente Etten-Leur moet de toegezegde doorhaling van de huurverhoging officieel nog doorvoeren.

