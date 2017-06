Enschede steunt fusieclubs tot de pot leeg is

“Vijfentwintig voetbalclubs in de gemeente Enschede is teveel”, zegt voetballer Ron Rietman van de Enschedese Boys. “In de komende jaren zullen in Enschede daarom meer fusieclubs ontstaan. Voetbalclubs met te weinig leden zullen gaan omvallen.”

1.000 leden

Voormalig penningmeester Robert Renskers: “Het ledenaantal liep bij ons terug naar 135 waardoor ook de sponsors het lieten afweten. Je moet minstens 1.000 leden hebben om een club goed draaiend te houden. Het is bij Enschedese Boys bestuurlijk niet goed gegaan, maar Enschede mag de hand ook in eigen boezem steken door 25 clubs overeind te willen houden.

Hulp voor fusieclubs

Sportclubs die gaan fuseren mogen rekenen op een steuntje in de rug van de gemeente. Dat kan bestaan uit een (éénmalige) financiële bijdrage of het beschikbaar stellen van fusie deskundigen. Voor de ondersteuning van deze lokale fusieclubs, zal een extra artikel in de Subsidieverordening sport worden opgenomen. Die verordening zal op 1 augustus as. van kracht worden. De wijziging van de verordening is vooral bedoeld om de procedure voor een aanvraag eenvoudiger te maken.

Incidentele bijdrage

BenW van de gemeente Enschede benadrukt dat het gaat om ‘een incidentele bijdrage’ in de kosten die voortvloeien uit een fusie. De clubs die willen fuseren moeten samen bij de gemeente een aanvraag voor een bijdrage indienen.

Eénmalige extraatje

Enschede stelt geld beschikbaar voor de start en de begeleiding van een fusietraject. “Zodra echter de bodem van deze regeling is bereikt is het klaar. Er moet ook geld naar de andere ambities in de sport”, zo staat in de toelichting bij het voorstel aan de gemeenteraad.

“Als de pot leeg is, vervalt de optie om in aanmerking te komen voor een incidentele bijdrage”, zo stelt het college. “Het éénmalige extraatje voor fusieclubs is enerzijds bedoeld om de versnippering in de sport tegen te gaan en anderzijds om de samenwerking tussen clubs te bevorderen.”

