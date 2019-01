Sanering voetbalclubs Enschede via wurgcontracten?

De gemeente Enschede prijst voorzitter Bas Veenendaal van vv Zuid-Eschmarke. Hij ging voor zijn noodlijdende club de barricade op en pleitte voor een fusie met Sportclub Enschede.

Zuid-Eschmarke is al naar Sportclub Enschede verhuisd en de clubs bereiden nu de fusie voor. Maar Veenendaal kreeg bij de verkoop van de oude kantine een wurgcontract voorgelegd.

Boete van 50.000 euro

Als de club dit contract ondertekent, dan leidt dat het einde van Zuid-Eschmarke. In het contract staat namelijk dat het geld van de kantineverkoop moet worden gebruikt voor een nieuw clubhuis of kunstgrasveld.

Als een van beide clubs de fusie tegenhoudt en Zuid-Eschmarke heft zichzelf niet binnen een jaar op, dan kan de gemeente het contract ontbinden en een boete van 50.000 euro opleggen. Maar wie moet die boete betalen? De bestuursleden vrezen dat zij hoofdelijk aansprakelijk zullen worden gesteld.

Niet erg chique van Enschede

“Dit is geen erg chique opstelling richting een voorzitter die meedenkt met gemeentelijk beleid”, stelt de Tubantia. “Bovendien is deze manier van doen een waarschuwing voor andere kleine voetbalclubs die bij Enschede op gesprek mogen komen.”

Als bestuur met vrijwilligers moet je haast een jurist in de arm nemen als je met het vastgoedbedrijf of sportbedrijf gaat praten. Want voor je het weet, teken je je doodsvonnis. Dat de gemeente druk uitoefent is wel duidelijk. De club weigert de verkoopovereenkomst voor de oude kantine te ondertekenen.

Wurgcontract gemeente Enschede

De oude kantine van Zuid-Eschmarke is een spil op de gewenste sportcampus Het Diekman. Daarnaast wil Enschede bezuinigen op sportaccommodaties want een kleine 25, vaak maar kleine voetbalclubs, is teveel.

Kleine clubs, waarvan sommige een forse huurschuld hebben, zullen moeten verhuizen. Of zij moeten goedschiks of kwaadschiks fuseren, om samen kosten te reduceren. En met zulk gemeentelijk beleid is het waarschijnlijk dat nog niet het laatste wurgcontract aan lokale clubs is voorgelegd.

