Enschede negeert sportclubs rond zwembadplannen

“De gemeente luistert niet naar ons”, zeggen drie verenigingen die gebruik maken van de zwembaden in Enschede. “De gemeente negeert onze ideeën, wensen en expertise rond de zwembadplannen volledig.”

De toon van de drie clubs was op 18 juni ongekend hard. Het voorstel van BenW over de toekomst van het zwemwater was op die datum het enige agendapunt.

Het college wil een zwembad met een 30° bad en een 32° bad op het Diekman laten bouwen. In deze baden is geen ruimte voor wedstrijdzwemmen dus zou het Slagman tot 2028 open moeten blijven.

De drie clubs hadden geen goed woord over voor de gang van zaken. Niet voor het voorstel zelf en al helemaal niet hoe dit tot stand is gekomen. Het zat Lies Bossink van OSV Tyros het hoogst. “De gemeente luistert gewoon niet. Wij zijn als gebruikers ook nooit bij de besluitvorming betrokken.”

“BenW negeert onze wensen en kijkt niet naar onze inbreng. Wij kunnen heel goed meedenken over het grote plaatje maar wij zijn er blijkbaar alleen voor de details.”

Een vergelijkbaar geluid lieten Ellie van Houten (TC Twente) en Herbert Wormeester (EZC) horen. Wormeester noemde het voorstel van het college ‘ronduit slecht’. Bossink en Wormeester ontdekten grote fouten in het rapport van onderzoeksbureau HEVO, de basis van het collegevoorstel.

Bossink: “De foute cijfers van Hevo zijn ook echt ernstig.” Het genoemde aantal m² klopt volgens beiden niet. Er zit maar liefst 250 m² verschil tussen de Hevo-cijfers en die van de gebruikers.

Het is ook niet duidelijk waarom BenW twee baden wil met een watertemperatuur van rond de 30°. De bouw van een 31° bad en een 27° bad zou logischer zijn. “Waarom nu investeren in kleinere baden?

Wij missen ook de onderbouwing voor de zwembadplannen”, stelde Bossink. Sportwethouder Niels van den Berg gaf aan meteen met de gesignaleerde fouten aan de slag te gaan.

“Als er fouten zijn gemaakt moet BenW het voorstel natuurlijk aanpassen.” Ook sportbedrijf Sportaal is niet voor het voorstel omdat het niet voldoende zwemwater voor de stad zou opleveren.

