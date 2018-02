Enschede gaststad Social Inclusion Games (SIG) 2018

De Social Inclusion Games (SIG) komen deze zomer naar Nederland. Meer dan 1.500 deelnemers reizen eind juli, via Europese zorg-, welzijn- en opvangorganisaties, af naar de speelstad Enschede.

De SIG 2018 worden dit jaar van 29 juli t/m 4 augustus in Enschede gehouden. Het is een groot internationaal sportevenement waaraan mensen uit 15 landen meedoen.

Sportcampus Diekman

De sportcampus Het Diekman is de beste locatie voor deze SIG 2018, een soort Olympische Spelen voor kwetsbare mensen uit heel Europa. De deelnemers zijn afkomstig uit de maatschappelijke en de vrouwenopvang maar ook uit de verslavingszorg en de GGZ.

Inclusieve samenleving

“Enschede ondersteunt de SIG2018 echt van harte”, zegt sportwethouder Jurgen van Houdt. “De gemeente gelooft in een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen en waarin iedereen ertoe doet. Wij sluiten geen mensen uit, want Enschede is van en voor ons allemaal.”

Kansen voor iedereen

“Sport biedt ook iedereen kansen om talent te laten zien. Enschede hoopt dan ook van harte dat alle inwoners en organisaties, net als bij het EK vrouwenvoetbal, hun schouders onder dit evenement zetten. Deze betrokkenheid is belangrijk om de SIG 2018 een succes te laten worden.”

Goede bereikbaarheid en faciliteiten

Voorzitter van de organisatie, Bert Deliën: “Dankzij een Europese subsidie van 500.000 euro kunnen wij dit evenement weer, en nu samen met sportstad Enschede, organiseren. Wij hebben er samen met de gemeente voor gekozen om dat op sportcampus Het Diekman te doen. Deze campus is goed bereikbaar en beschikt bovendien over prima faciliteiten.”

Ervaringen uitwisselen

“De deelnemers zullen aan vele sporten deel gaan nemen. Wij gaan voor de maatschappelijke organisaties die naar Enschede komen, ook bijeenkomsten organiseren. Hierop kunnen zij ervaringen uitwisselen op het gebied van meedoen en gezondheid”, zo besluit Deliën.

Al in 2009 werden de SIG voor het eerst gehouden, toen in Denemarken. In het jaar daarop was Enschede ook al eens speelstad. De stad Berlijn heeft aangegeven deze ‘Spelen’ graag in 2020 te willen organiseren.

