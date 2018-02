Enschede brainstormt over 35 ontmoetingsclusters

Sportvelden, een sporthal, een zwembad, huiswerkbegeleiding, kinderdagopvang en een lunchroom. Het is zo gek niet te bedenken of het past in Enschede wel in zogeheten ontmoetingsclusters.

Enschede heeft een werkgroep Ontmoetingsclusters opgezet die sportpark Bultserve en het onderkomen van Sparta Enschede al op het oog heeft.

Voorbeeld Rigtersbleek

Het idee is om op deze locatie multifunctionele sportaccommodaties te laten ontstaan met een sporthal, zwembad en kantoorruimten. Zoals van voetbalclub Rigtersbleek. Het clubgebouw van de club fungeert nu al als een soort buurthuis.

Overdag doet het paviljoen dienst als een lunchroom waar tussen 17:00 en 19:00 uur een daghap te krijgen is. Er wordt samengewerkt met (basis)scholen, kinderdagopvang en met zorginstelling Livio.

Gestegen kantine opbrengst

De verenigingsmanager van Rigtersbleek houdt een oogje in het zeil en contact met mensen uit de buurt. “Omdat wij in ons clubhuis nu zoveel meer aanbieden, is de kantine opbrengst enorm gestegen”, zegt vice voorzitter Wouter du Gardijn.

Universiteit Twente

Rigtersbleek staat model voor de ontmoetingsclusters, evenals de sportclubs op de Universiteit Twente. Du Gardijn: “Op de UT kunnen alle studenten er tegen een vast tarief onbeperkt sporten. En als het op de UT kan, dan kan de rest van de stad het toch ook?”, stelt Gardijn.

35 ontmoetingsclusters

De werkgroep denkt aan 12 ontmoetingsclusters in Enschede, elk in een sportpark. Het Diekman zou bijvoorbeeld zo’n cluster kunnen zijn maar er zijn ook 10 zorginstellingen die ontmoetingshuizen kunnen worden. En ook de kinderboerderijen en speeltuinen kunnen een buurthuis functie vervullen. Rond 2026 zouden er 35 ontmoetingsclusters moeten zijn ontstaan.

Zwembad terug

Ook Sportlust Glanerbrug hoopt een ontmoetingspark te worden. “Mogelijk kunnen wij een zwembad terug krijgen nu De Brug na bezuinigingen is gesloten”, zegt Sportlust voorzitter Martine Jansen. “Voor zwemlessen van kleintjes maar ook voor de ouderen. Wij zitten op een prima plek dus wij onderzoeken nu of het financieel haalbaar is.”

