Sportpark van vv LEW Eindhoven wordt Urban Sportpark

In maart 2012 werd bekend dat de toenmalige voorzitter van vv LEW 25.000 euro van de club verduisterd had. Ruim vijf jaar later is de strijdbijl tussen de gemeente en de club definitief begraven.

Het conflict tussen de voormalige voetbalclub en de gemeente sleepte jaren voort. Maar sportpark ’t Schoot in het Eindhovense stadsdeel Strijp krijgt nu toch een nieuwe bestemming.

Urban Sportpark

Er liggen volgens de gemeente plannen klaar om van ’t Schoot een Urban Sportpark te maken. Daar is volgens buurtbewoners en belangenverenigingen behoefte aan. Tot nu toe was de noodlijdende vv LEW op ’t Schoot gevestigd. Maar de gemeente kon met de club eindelijk een schikking treffen zodat LEW van het complex verdwijnt.

Erfpacht opgezegd

BenW van de stad zegde eerder al de erfpacht van vv LEW op. Met die opzegging wilde de gemeente een einde maken aan het slepende conflict met de club. Maar nadat LEW deze opzegging niet accepteerde, moest de rechter er aan te pas komen.

De club had een schuld van 74.000 euro voor achterstallige veldhuur en erfpacht. De gemeente Eindhoven kon geen plannen maken om het sportpark een nieuwe bestemming te geven.

Schikking getroffen

Zowel de gemeente als de voormalige club zijn tevreden met de schikking die nu is getroffen. Dit betekent namelijk dat op sportpark ’t Schoot een Urban Sportpark kan worden ontwikkeld.

De partijen zijn o.a. overeengekomen dat de kantine op het complex in mei eigendom wordt van de gemeente. De gemeente betaalt daarvoor 30.000 euro aan LEW. Dit geld zal door LEW worden gebruikt om de schulden af te lossen.

