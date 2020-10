Eindhoven helpt ook commerciële sportaccommodaties

Eindhoven schiet ook commerciële sportaccommodaties te hulp. De gemeente wil voorkomen dat sportverenigingen kopje onder gaan, omdat ze huur moeten betalen terwijl sporten door corona onmogelijk was.

Sportclubs die ruimte huren van de gemeente hoeven over maart tot juli geen huur te betalen. Daardoor incasseerde de gemeente al 7,5 ton verlies. Eindhoven stelde in de zomer ook al 2,3 miljoen euro beschikbaar voor noodlijdende sportclubs. Die maken wel kosten maar hebben door de coronamaatregelen veel minder inkomsten.

Een aantal commerciële sportaccommodaties is clubs tegemoet gekomen door de huur te beperken. Deze kunnen sinds 15 september voor compensatie voor de periode maart t/m mei aankloppen in Den Haag.

Eindhoven komt commerciële verhuurders tegemoet voor de maand erna, als zij sportclubs de huur hebben kwijtgescholden. Daarvoor stelt Eindhoven 100.000 euro beschikbaar. De verhuurders kunnen een bijdrage binnenkort al aanvragen. “Dit is de toegezegde mogelijkheid voor verenigingen die de accommodatie niet van de gemeente huren”, zegt sportwethouder Stijn Steenbakkers.

Voor de komende periode heeft het bestuur van Eindhoven nog niet bepaald wat de gemeente gaat doen. Eindhoven gaat de komende tijd de financiële schade voor de sportsector in kaart brengen. De stad maakt daarvoor in november de balans op.

De club kan tegenvallers nu nog redelijk opvangen. “Maar het zijn zware tijden”, zegt voorzitter Tom van Doorne van IJshockeyclub Eindhoven Kemphanen. “De jeugd kan nog komen trainen maar de senioren zitten nu weer stil. “Leden twijfelen over de betaling van contributie voor komend seizoen en sponsoren haken af.”

De Eindhovense Sportraad heeft niet de indruk dat er veel clubs op omvallen staan. “De huur is niet het enige probleem”, stelt bestuurslid Jeroen van der Meulen. Hij doelt o.a. op voetbal- en hockeyclubs met een eigen kantine die veel inkomsten missen.

