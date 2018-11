Eenzaamheid in De Ronde Venen tackelen via sport

Het CDA in de gemeente De Ronde Venen wil de ouderen helpen die buiten de boot vallen, last hebben van eenzaamheid en niet kunnen terugvallen op een recreatieve of sportieve dagbesteding.

Sportclubs kunnen een grote rol spelen bij het tegengaan van eenzaamheid. In De Ronde Venen staan de kantines overdag vaak leeg en zoeken clubs vrijwilligers om klusjes te doen.

Clubs en ouderen koppelen

Via een amendement stelde raadslid Simone Borgstede voor om de clubs en de ouderen te koppelen. “Er komt geld vrij van Sportservice Midden Nederland. Daarmee kan de gemeente een buurtsportcoach inzetten om samen met de sportclubs een sport/beweeg-programma voor ouderen op te zetten”, zo stelt Borgstede.

Hand-en-spandiensten

“Na het klussen kunnen zij dan in de kantine koffie drinken en bijvoorbeeld een kaartje leggen. En het zou helemaal mooi zijn als deze mensen voor clubs ook andere hand-en-spandiensten zouden kunnen uitvoeren.”

Sport brengt mensen bij elkaar

Veel verenigingen hebben nu al een soort Dreamteam. Door daar meer ruchtbaarheid aan te geven, kan zo’n team groeien. Dat is ook voor de clubs een prima manier om meer vrijwilligers te krijgen.

Sporten is altijd goed om mensen bij elkaar te brengen. Het voetbal of de prestaties van Max Verstappen zijn altijd wel een aanleiding om met elkaar aan de praat te raken. Als iemand daarnaast dan ook nog de club kan helpen met wat klusjes, en ook wat kunt sporten dan is dat een win-win situatie voor iedereen.

