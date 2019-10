Eco-sportief label voor sportclubs in stad Kortrijk

De stad Kortrijk wil clubs stimuleren om meer eco-sportief te zijn. Daarom kent de stad een eco-sportief label toe aan clubs die hun best doen voor het milieu. En Kortrijk beloont de clubs er bovendien voor.

Kortrijk geeft haar sportclubs tips voor een meer ecologische voetafdruk, met een beloning voor de uitblinker. Wie is het eerste uit de douche, gaan we zonder auto of gaan we carpoolen?

“Elke sportclub heeft een ecologische voetafdruk”, zegt sport- en energiewethouder Arne Vandendriessche. “Een sportclub koopt, gebruikt sportmateriaal, verbruikt energie en consumeert.”

Iedereen wil in de toekomst in een gezondere omgeving kunnen sporten. Daarom wil Kortrijk de ecologische voetafdruk van clubs verminderen met acties die daaraan bijdragen.”

Kortrijk wil de sportclubs op vrijwillige basis stimuleren. De clubs kunnen aan de slag met de thema’s mobiliteit, afval, energie, voeding en natuur. Om te helpen heeft de sportdienst bij elk thema doelstellingen geplaatst en tips om die te bereiken.

“Clubs kunnen bijvoorbeeld bekers hergebruiken en de veiligste fietsroute naar de sportclub uitstippelen. Maar zij kunnen ook het afval beter sorteren, recyclen of een autovrije sportdag organiseren”, geeft de sportdienst aan.

Sportclubs die met deze thema’s aan de slag gaan, kunnen dit bij de sportdienst melden. De dienst zal daarna de acties van de club screenen en opvolgen. Na een beoordeling kent de dienst eco-sportief label al dan niet toe.

De sportdienst roept de club met de meeste of beste acties uit tot eco-sportiefste club van het jaar. De stad zal de eco-sportievelingen op het stadhuis ontvangen en hen daar een gepaste prijs uitreiken.

“Kortrijk staat de clubs bij met tips en trucs, want alle beetjes helpen”, zegt Vandendriessche. En de club die de grootste inspanning levert belonen wij. Als een basketbalclub wint, dan schenkt de stad bijvoorbeeld een aantal basketballen.”

