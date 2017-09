Sportvelden Woerden worden te duur voor clubs

De huur van sportvelden in Woerden worden te hoog voor de sportclubs. Atletiekvereniging Clytoneus ziet de jaarhuur bijna verdubbelen. De toegankelijkheid van de lokale sport is in het geding.

Voorzitter Janine Jongepier van Clytoneus : “Ik ben geschrokken van de informatie die ik tijdens een bijeenkomst voor sportclubs van wethouder Margot Stolk heb gekregen.”

Gevolgen niet te dragen

De aangekondigde tariefstijging heeft volgens Jongepier niets te maken met de kosten van het vervangen van het omstreden rubbergranulaat op de kunstgrasvelden. “En ik ga er vanuit dat de financiële gevolgen voor Clytoneus niet te dragen zullen zijn.”

De gemeente wil het tarievenstelsel op een andere leest schoeien. Dat betekent dat de rekening van het beheer en onderhoud van de velden meer op het bordje van de clubs terecht zal komen. En dat hakt er voor een club zoals Clytoneus flink in.

Bijna een verdubbeling

“Voor onze club wordt een verhoging naar bijna 30.000 euro per jaar voorgeschoteld. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de 17.000 euro per jaar die wij nu aan de gemeente betalen. Zulke financiële gevolgen zijn voor onze vereniging niet te dragen. En andere buitensportclubs denken daar net zo over”, stelt Jongepier.

Wat wil Woerden

Op de vraag waarom het beheermodel ‘geactualiseerd’ moest worden, hebben Clytoneus en de andere clubs nog geen antwoord gekregen. In een brandbrief aan de gemeenteraad zegt Jongepier dat de raad maar eens moet nadenken over wat Woerden eigenlijk met het sportaanbod wil.

Bijdrage

“Wij vinden het als club belangrijk om aan de Woerdense samenleving bij te dragen. Wij bieden een divers sportaanbod zoals peuterwerk, jeugdatletiek, hardlopen en triatlon. En wij houden de toegang tot onze club zo laagdrempelig mogelijk”, besluit Jongepier.

Dat Clytoneus zich juist nu tot de gemeenteraad heeft gewend, is geen toeval. Op 21 september ging wethouder Stolk namelijk met de raad in gesprek over de velden en de tariefsverhogingen.

