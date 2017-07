Gemeente BoZ draait BVV ’63 duimschroeven aan

De schuldenlast bij voetbalvereniging BVV ’63 is van dien aard dat de club faillissement dreigt te gaan. Behalve bij gemeente en KNVB blijkt BVV ’63 ook bij particuliere bedrijven betalingsachterstand te hebben.

De Lijst Linssen wil dat de gemeente het huurcontract met BVV ’63 voor sportpark Rozenoord opzegt. De partij wil ook dat de stekker uit de club wordt getrokken.

Duimschroeven aangedraaid

“Dat laatste is (nog) niet aan de orde”, stelt burgemeester Petter. “Maar de club zal wel de duimschroeven worden aangedraaid.” Medio juli gaan de gemeente Bergen op Zoom en de KNVB om de tafel over de situatie bij de club. “Wij trekken in deze zaak samen op en zodra er meer bekend is hoort u van ons.”

Weet van niets

Vice-voorzitter Ismail Kemadar van BVV ’63 weet niets van de schulden van de club bij bedrijven. “Welke bedrijven zijn dat dan, zegt u het maar.” Kemadar herhaalt zijn belofte van deze week dat de schulden bij gemeente en KNVB binnen enkele weken opgelost zijn.

Schoon schip

Kemadar zegt al ruim een jaar bezig te zijn om bij zijn club schoon schip te maken. “Zodra er problemen zijn, nemen wij direct maatregelen. Onlangs hebben wij nog één van onze spelers geschorst. “BVV ’63 heeft een slechte naam en er zijn veel mensen die graag zien dat de club dicht gaat. Maar geef ons ruimte om de boel op de rails te krijgen”, vraagt Kemadar.

Vergrootglas

Het zit hem dwars dat BVV ’63 constant onder het vergrootglas ligt terwijl er bij andere clubs ook incidenten zijn. “Begin 2017 was het mis bij MOC. De politie moest er aan te pas komen maar daar lees ik niets over.”

De naamsverandering van BBV ’63 in vv BoZ gaat door. Burgemeester Petter verwacht daar weinig heil van. “Je kunt er wel een ander stickertje op plakken maar dat helpt niets.”

