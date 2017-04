Dronten is er nog niet uit met haar voetbalclubs

Dronten is er nog niet uit met de lokale voetbalclubs. Asv Dronten, BAS, Reaal en Swift’64 zijn niet van plan het door de gemeente voorgelegde contract te ondertekenen. “Als we nu niks doen, dan zitten we er voor vijf jaar aan vast”, voorspelt voorzitter André Aasman van Asv Dronten.

Op 18 april bezochten de voetbalclubs in twee groepjes van vier bestuurders, de acht fracties van de gemeenteraad in Dronten. Eén uit elke club in de gemeente.

“Wij hebben ons zegje kunnen doen en op zich is ons verhaal goed ontvangen”, aldus Aasman. “Al fracties in de raad willen de sport in de gemeente bevorderen en toegankelijk houden.”

Dit is het contract

In 2016 ging Dronten met de zeven buitensportclubs in gesprek over een nieuw (huur-)contract, maar zonder succes. De partijen konden het hierover niet eens worden noch over een aantal andere zaken. BenW heeft de clubs toen uitstel gegeven tot 1 juli en stelde: “Dìt is het contract. Als de clubs een andere oplossing willen, dan moeten zij maar naar de gemeenteraad stappen.”

En met dat laatste zijn de voetbalclubs nu bezig. Zij hopen dat de fracties de handschoen oppakken en het contract op de agenda gaan zetten. Dan kan er in juni, bij de behandeling van de plannen voor 2018, een besluit worden genomen.

Scope is duidelijk

Voorafgaand aan hun rondje langs de fracties hadden de clubs al een brief aan de gemeente Dronten gestuurd. Aasman: “Daarop hebben wij geen schriftelijke reactie gekregen, de wethouder heeft alleen maar via de media gereageerd.”

De clubs zijn wel blij dat wethouder Ton van Amerongen in de media alleen maar ingaat op de discussie rond de huur. “Hij reageert helemaal niet op de andere punten die door ons zijn aangedragen zoals de sportnota, duurzaamheid en oud-papiergelden. Daarmee is zijn scope in elk geval goed duidelijk.”

Follow @Allesportzaken