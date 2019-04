Bouw- en renovatiesubsidie sportclubs in Drimmelen

Sportclubs in Drimmelen die kleedaccommodaties willen bouwen of renoveren kunnen voortaan aankloppen bij de gemeente. Die zet namelijk een deel van de investeringskosten om in een gemeentelijke subsidie.

“Als coach van vv Madese Boys kom ik op vaak op de voetbalvelden vaan sv Terheijden. Maar als onze jongens daar spelen slaan zij het douchen over.”

Invoering 1/3-regeling

De gemeente voert n.a.v. verzoeken van vv Zwaluwe en sv Terheijden (SVT), de zogenoemde 1/3-regeling in. Beide clubs zijn eigenaar van hun accommodaties. Zij hebben de gemeente gevraagd om een financiële bijdrage voor ver- en/of nieuwbouw.

Alleen voor primaire voorzieningen

Aan dat verzoek komt de gemeente hen nu tegemoet. “Het gaat om een bijdrage voor primaire voorzieningen voor buitensportclubs, zoals kleedruimtes”, vertelt sportwethouder Harry Bakker in Drimmelen.

“Het financieren van de kantine is echter geen taak van de gemeente. Sportclubs kunnen bij een renovatie eens in de 20 jaar een beroep doen op de regeling. Zodra er sprake is van nieuwbouw mag dat eens in de 30 jaar.”

In Drimmelen even niet douchen

Vv Zwaluwe heeft de renovatie inmiddels al voor een groot deel door vakkundige vrijwilligers laten uitvoeren. Sv Terheijden is nog niet gestart met de nieuwbouw.

Clubvrijwilliger Peter van Gurp weet hoe slecht de accommodatie van SVT eraan toe is. “Als coach van Madese Boys kom ik op vaak op hun voetbalvelden. Maar in Terheijden slaan onze jongens het douchen altijd even over.”

Follow @Allesportzaken