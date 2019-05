Dordtse sportclubs door burgemeester gewaarschuwd

Burgemeester Wouter Kolff waarschuwt Dordtse sportclubs dat ze verantwoord alcohol moeten schenken. “Als overmatig alcoholgebruik tot incidenten leidt, dan kunnen de clubs op sancties rekenen.”

De kantine van vv Dubbeldam is de komende twee zondagen op last van burgemeester Kolff dicht. Hij straft de club daarmee voor de gevechten na afloop van een wedstrijd op 14 april.

Massale vechtpartij

“Ik vind het heel vervelend voor de club. Maar ik kan niet meer volstaan met een waarschuwing als je ziet wat daar gebeurd is”, zegt Kolff. “De politie beschrijft in een rapport een massale vechtpartij met 70 mensen. Zij waren onder invloed van alcohol en mogelijk ook van drugs.”

Niet te voorkomen

Voorzitter Arie in ’t Veld van vv Dubbeldam wil het incident niet bagatelliseren. “Maar het ging om twee mensen die op de vuist gingen. Daarna escaleerde het en raakte er zes mensen gewond. Niemand hoefde gelukkig naar het ziekenhuis.”

Hij ontkent nadrukkelijk dat er sprake was van overmatig alcoholgebruik. “Bovendien hebben bestuursleden van beide clubs de gemoederen weer tot bedaren gebracht. Ik weet echt niet hoe wij dit hadden kunnen voorkomen”, aldus In ’t Veld.

Verantwoordelijkheid Dordtse sportclubs

Kolff denkt dat hij dat wel weet. “Als Dordtse sportclubs met goedwillende vrijwilligers heb je altijd een verantwoordelijkheid. En na het sporten wat drinken moet kunnen. Maar elke club moet ook opletten dat er niet te veel gedronken wordt.”

In ’t Veld baalt van de conclusies van de burgemeester: “Die zijn gebaseerd op een politierapport waar ik mijn vraagtekens bij zet. Ik had zelf precies één pilsje op maar er staat nu zwart op wit dat ik onder invloed was. Hoe leest iemand dat?”

Geen alcoholverkoop via sportclubs

In 2015 sprake de bekende Dordtse karateka Wim Muilwijk zich al uit tegen alcoholverkoop via sportclubs. “In veel sportkantines wordt alcohol geschonken en dat kan niet meer.”

“Dat roken en sporten niet samen gaan is wel geaccepteerd maar voor alcohol geldt dat kennelijk nog niet.”

