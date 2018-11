Dordtpas Dordrecht mogelijk al in 2020 ingevoerd

BenW wil dat iedere Dordtenaar een Dordtpas krijgt om gratis of met korting naar een museum, bioscoop of theater te kunnen. Of naar het zwembad of lid worden van een sportclub.

Het college denkt dat de pas een belangrijk middel is om alle inwoners mee te laten doen. Maar de pas moet Dordtenaren ook meer toegang bieden tot sportieve voorzieningen.

Dordtpas met tegoed

De Dordtpas gaat 40 euro kosten en wordt gratis voor mensen met een laag inkomen en voor mantelzorgers. Organisaties van vrijwilligers kunnen de pas voor hun leden voor 20 euro aanschaffen.

Bepaalde doelgroepen zouden op de pas ook een tegoed moeten krijgen. Inwoners kunnen met de pas vooral in Dordrecht terecht maar ook bij regionale voorzieningen.

Clublidmaatschap sneuvelt

Wethouder Peter Heijkoop: “Juist in gezinnen met te weinig geld sneuvelt een lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportclubs als eerste. Daardoor worden kinderen en volwassenen buiten gesloten. Met de Dordtpas kun je weer actief aan de samenleving deelnemen.”

Wethouder Piet Sleeking: “Dordrecht heeft o.a. op het gebied van sport veel te bieden maar lang niet alle Dordtenaren kunnen daarbij. De Dordtpas kan deelname stimuleren en voor de organisaties die aan de pas meedoen, is het nuttig dat zij meer mensen bereiken.

Haalbaarheid onderzocht

In het coalitieakkoord en in de begroting 2019 staat de introductie van de pas al opgenomen. Een extern bureau heeft vanaf medio 2018 gekeken of introductie van de pas haalbaar was.

Daarvoor zijn o.a. ruim 30 gesprekken gevoerd met potentiële aanbieders. Die waren allen enthousiast over de Dordtpas waarop de omliggende gemeenten kunnen aansluiten.

Twee miljoen euro

Het college stelt twee miljoen euro beschikbaar voor de invoering van de pas. Dit staat in het voorstel dat deze week naar de gemeenteraad is gestuurd. Als de raad instemt met het voorstel, dan kan de aanbesteding starten. Het is de bedoeling dat de Dordtpas op 1 januari 2020 kan worden ingevoerd.

