Medewerker sportcomplex in Lochem overleden

Twee personen zijn op 9 januari onwel geworden in een zeecontainer bij Zwembad De Beemd in Lochem. Een van hen is overleden. Dat heeft de gemeente Lochem via haar website bekend gemaakt.

gemeente Lochem Een van de personen die ernstig gewond raakte in een afgesloten zeecontainer in de, is helaas in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Houtkorrels

Het slachtoffer is een medewerker van het sport- en zwemcomplex. In de zeecontainer waarin het ongeval zich voordeed, liggen houtkorrels opgeslagen, die gebruikt worden voor de pelletkachels in het sportcentrum.

Hulp kwam te laat

De twee medewerkers zijn door de brandweer uit de container gehaald en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Maar voor één van de twee opgesloten personen kwam de hulp te laat.

Burgemeester aangeslagen

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van de gemeente Lochem geeft aan dat hij aangeslagen is door het incident. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden van het overleden slachtoffer. Hij heeft contact met zowel de overige medewerkers als het bestuur van het sportcentrum om hen bij te staan.

Sportcentrum gesloten

Het sportcomplex, dat in eerste instantie nog open bleef, is inmiddels gesloten. Het is nog niet bekend wanneer De Beemd weer open gaat. De arbeidsinspectie SZW is een onderzoek gestart om te achterhalen wat er exact is misgegaan.

Follow @Allesportzaken