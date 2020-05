Dongen over een jaar verlost van oude kunstgras en TUF

TUF Recycling verdwijnt uit Dongen. Op 18 mei start de opruimactie die zo’n 40 weken zal gaan duren. “Over een jaar is Dongen bevrijd van al het oude kunstgras, zand en rubber”, stelt burgemeester Marina Starmans.

BenW van Dongen stemde medio mei in met het plan van aanpak van Gubbels Infra en Milieu. Opdrachtgever is Dongen Pallets, de eigenaar van het terrein waarop TUF is gevestigd.

Huur opgezegd

TUF is lang de huurafspraken niet nagekomen en heeft op 29 april de huur opgezegd. Daarom heeft Dongen Pallets de regie in eigen handen genomen. Het bedrijf heeft twee bedrijven opgedragen om al het kunstgras, zand en rubber infill weg te halen. “TUF heeft er een puinhoop van gemaakt”, zegt directeur Jurgen Kemps. “Wij zijn grondeigenaar en laten het kunstgras nu in Amsterdam recyclen.”

16.000 ton oude kunstgras matten

Dongen Pallets laat beide locaties van TUF in Dongen opruimen. Er ligt ruim 16.000 ton oud kunstgras maar ook ruim 5.000 ton infill. “Het is niet netjes om het terrein op te leveren en een ander met de rommel op te zadelen. Met de eigenaar van het tweede terrein van TUF hebben wij afgesproken ook dat leeg te halen.”

Kosten op TUF verhalen

Gubbels klopt samen met TopGrass het oude kunstgras uit en maakt het ook kleiner. Alle het restmateriaal (infill, snijafval, etc.) gaat naar erkende verwerkers. De gemeente Dongen en de OMWB zullen de uitvoering monitoren.

Over de kosten van de hele operatie wil Kemps niets kwijt. “Die zijn te overzien, maar wij proberen deze op TUF te verhalen. Wij betwijfelen alleen of daar nog iets te halen valt.”

Terrein begin 2021 schoon

Kemps laat het door brand beschadigde bedrijfsgebouw slopen. “Het terrein moet in het voorjaar van 2021 leeg en riekschoon zijn”, zegt Kemps. Hij heeft in ‘buurman’ ECCO al een koper gevonden. “De vergunning van TUF komt te vervallen. Dat betekent het einde van de kunstgrasrecycling in Dongen”, zo besluit Starmans.

