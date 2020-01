Wat moet Dongen met nalatenschap Tuf Recycling?

Het moederbedrijf van ASI&R heeft mogelijk met de recycling van kunstgras gefraudeerd. Maar dat is voor de gemeente Dongen geen reden om geen vergunning te verlenen om kunstgras te recyclen.

Woordvoerster Olga van Vugt van de gemeente bevestigde dit. Dat deed zij naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van de D66-fractie over deze zaak.

Sjoemelen met kunstgras

ASIR is een dochteronderneming van ASIE in Estland. Dit bedrijf kwam in Noorwegen in het nieuws toen een reportage aantoonde dat het bedrijf sjoemelde met oude kunstgrasmatten.

Uit het antwoord van BenW blijkt dat het college bij het ministerie navraag heeft gedaan over ASI&R. Maar bij het ministerie waren hierover geen feiten bekend.

Van Vugt: “Wij hebben ook navraag gedaan over ASIE en de situatie in Noorwegen. Maar volgens het ministerie is er geen reden om ASIE of ASI&R op afstand te houden.”

BenW stelt slechts de rol van vergunningverlening en handhaving heeft en niet met ASI&R samen te werken. “ASI&R werkt samen met meerdere privaatrechtelijke partijen zoals Tuf Recycling“, zo schrijft het college.

Verhouding Dongen – Tuf Recycling

De gemeente Dongen zit in haar maag met de ‘nalatenschap’ van Tuf. Sinds een brand het bedrijf in oktober 2018 trof, is het niet meer in bedrijf. De gemeente had daarvoor al een moeizame verhouding met Tuf omdat het bedrijf zich niet aan de voorschriften hield.

Zo stapelde Tuf het oude kunstgras hoger op dan was toegestaan. En het bedrijf slaagde er niet in om de matten te recyclen. ASI&R wil dit werk nu op zich nemen.

Mobiele recyclinginstallatie

Volgens BenW is ASI&R nog ‘bezig met een definitief’ plan om bij Tuf aan de slag te gaan. Maar tot nu toe is er geen vergunning aangevraagd. Tegenover het Brabants Dagblad gaf ASI&R aan een mobiele installatie op deze locatie neer te willen zetten. Het bedrijf kan dan het kunstgras ter plekke verwerken.

