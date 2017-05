Gemeente Leek moet sporttarieven beter onderbouwen

De gemeente Leek moet op haar schreden terugkeren. Zij moet de tarieven die ze hanteert voor sportaccommodaties beter onderbouwen. Dit blijkt uit een brief van het college aan advocaat Ralf Herbers van Rein Advocaten & Adviseurs. Dit kantoor staat de Leekster ondernemer Sikko Cazemier bij.

Sikko Cazemier nam eind 2011 de Rodenburg hal over van de gemeente Leek. Hij verhuurt deze nu tegen hogere tarieven dan Leek die haar eigen hal ook aanbiedt aan plaatselijke sportclubs.

Wet buiten werking

Op voorstel van BenW besloot de gemeenteraad in februari 2017 om de Wet Markt en Overheid buiten werking te stellen. Daardoor werd het mogelijk om in de Topsporthal en andere gemeentelijke sportaccommodaties lagere tarieven te hanteren dan ondernemers. Het bezwaarschrift van Cazemier is voor de gemeente Leek reden om haar besluit opnieuw te beoordelen.

Bezwaar tegen besluit

Cazemier, die sinds 2011 de Rodenburghal runt, schakelde onlangs een advocaat in om bezwaar te maken tegen deze manier van handelen. Hij beticht Leek van oneerlijke concurrentie. Burgemeester Berend Hoekstra vindt echter dat de lagere tarieven die de gemeente in rekening brengt, verdedigbaar zijn. Wat hem betreft hoeft het voorstel aan de raad inhoudelijk dan ook niet te worden aangepast.

Marktconforme hoogte

In theorie mag de gemeente een accommodatie aanbieden tegen een lager tarief als ‘het algemeen belang’ daarmee gediend is. Maar dan moet de gemeente wel de consequenties voor de ondernemers tegen het licht te houden.

Cazemier pleit ervoor dat Leek de tarieven op marktconforme hoogte brengt. “Het werken wordt mij nu als ondernemer zo’n beetje onmogelijk gemaakt. Omdat clubs vanwege de lage tarieven naar de Rodenburghal zijn overgestapt, kampt de Topsporthal nu met name op de zondag met leegloop.

