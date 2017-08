DHW-naleving sportclubs Hilversums verslechterd

Sportclubs in Hilversum mogen komend seizoen op extra drankcontroles rekenen want minderjarigen kunnen nog steeds eenvoudig alcoholische drank kopen. Aanleiding is het jaarlijkse onderzoek naar de DHW-naleving via mystery shoppers van 17 jaar.

in 2016 Dit onderzoek vond tussen maart en juni 2017 plaats in opdracht van de GGD en de regiogemeenten. De resultaten bleken in Hilversum 4% slechter te zijn dan

Resultaat niet goed

Het percentage van de DHW-naleving daalde van 68 naar 64%. “De daling is klein maar het resultaat is niet goed”, erkent burgemeester Pieter Broertjes. “Vooral sportkantines blijven achter met de naleving. We zullen hier voor 2018 dan ook extra maatregelen voor gaan treffen.”

MysteryKids

In Hilversum deden twee 17-jarigen (een 17-jarige jongen en een 17-jarig meisje) op 52 locaties 104 aankooppogingen. Op 24 locaties (46.2%) lukte het hen beide keren niet om alcohol te kopen. Op 19 locaties slaagden de jongeren één keer en op 9 verkooppunten hadden zowel de jongen als het meisje succes.

Sportclubs scoren slecht

Vooral sportclubs scoren slecht. Van de 12 bezochte clubs kregen beide ‘onderzoekers’ 4 keer hun bestelling mee. Bij 5 clubs slaagde alleen de jongen of het meisje. Bij cafetaria en horeca in Hilversum zijn de cijfers voor de DHW-naleving niet zo dramatisch als bij de sportclubs.

Verbetertips voor DHV-naleving

Alle bezochte locaties ontvangen van de gemeente een brief met het resultaat van het onderzoek. Hierin staan ook verbetertips als het niet goed ging en jongeren onterecht alcohol mee kregen. De resultaten worden gebruikt om de controle op de DHW-naleving door de toezichthouders te prioriteren.

Directe handhaving

De gemeente Hilversum stelt in een persbericht dat alcoholverstrekkers maar zelden worden betrapt op onjuiste DHW-naleving. “Maar pogingen van de mysteryshoppers om aan alcohol te komen, zullen in de toekomst door de toezichthouders worden geobserveerd. Indien dat nodig is, kan dan direct worden gehandhaafd. Dat bespaart veel observatietijd en vergroot de pakkans.”

