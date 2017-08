Den Helder positief over toekomst rugbyclub RCDH

De gemeente Den Helder is weer positiever gestemd over de toekomst van Rugbyclub Den Helder (RCDH). Met het nieuwe bestuur zijn al een tijdje gesprekken gaande. De verwachting is dat partijen over de huurprijs tot overeenstemming kunnen komen.

In 2016 werd de huurovereenkomst met RCDH door de gemeente Den Helder opgezegd. Na hervatting van de onderhandelingen lijkt een oplossing nu in zicht.

Einde huurovereenkomst, einde rugby

Al sinds de invoering van het Sportbesluit in 2010 is de gemeente in gesprek met RCDH over de veld- en accommodatiehuur op sportpark De Linie. Toen bleek dat het niet lukte om tot overeenstemming te komen, werd in 2016 de huurovereenkomst per 1 januari 2017 opgezegd. Volgens RCDH zou dat het einde van het rugby in Den Helder betekenen.

Constructieve gesprekken

“Sinds medio 2016 zijn wij toch weer in gesprek gegaan met het (nieuwe) bestuur van RCDH. Deze gesprekken verlopen constructief “, zo laat het college van BenW nu per brief aan de gemeenteraad weten. “Wij kijken samen met RCDH naar een oplossing die past binnen het Tarieven en subsidiesysteem van het sportbesluit dat de raad heeft vastgesteld.”

Afspraken uitwerken

Zoals het er nu naar uit ziet zijn de gesprekken in de eindfase beland. De afspraken moeten nog contractueel worden uitgewerkt, maar het ziet er nu goed uit. Voor de goedkeuring van de afspraken is nog wel de formele instemming van beide partijen nodig. Het college verwacht in het najaar van 2017 een voorstel aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.

