Stad Den Haag kampt met gat van 70 miljoen euro

Het Rijk geeft minder geld uit dan gepland en de zorgtaken zijn naar de gemeenten overgeheveld. Daardoor moet de gemeente Den Haag nu een gat van 70 (!) miljoen euro zelf opvangen.

Den Haag heeft ‘veel last’ van de scheve financiële verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten. En het sociale domein, met daarin sport, draait daar doorgaans voor op.

Gemeenten erg boos

“Het Rijk moet gemeenten meer geld beschikbaar stellen om de zorgtaken uit te kunnen voeren.” Dat stelde de Haagse wethouder Boudewijn Revis bij de presentatie van de begroting voor 2020. “Wij maken ons hier met alle gemeenten erg boos over.”

Het is al de tweede begroting voor 2020 die de gemeente binnen een half jaar presenteerde. De vorige keer was in september 2019, toen nog onder verantwoording van toenmalig wethouder Rachid Guernaoui.

Niet voldoende

De gemeenten in Nederland krijgen geld van het Rijk, Den Haag in 2020 zo’n 1,2 miljard euro. Toch kent de nieuwe begroting van de gemeente grote problemen want dat bedrag is lang niet voldoende.

De uitvoering van de zorgtaken zijn van het Rijk naar de gemeenten overgeheveld. Alleen daarvoor al zou de stad 50 miljoen euro méér moeten krijgen. En het geld dat gemeenten krijgen is ook nog eens gekoppeld aan de uitgaven van het Rijk.

Hoe meer het kabinet uitgeeft, hoe meer de gemeenten krijgen. Maar het Rijk heeft heel veel geld maar geeft dat niet uit, onderbesteding heet dat. Het gevolg is dat ook de gemeenten minder krijgen dan aanvankelijk gedacht.

Verkoop aandelen Eneco

In de gepresenteerde begroting is één bedrag nog niet opgenomen. Dat is de 675 miljoen euro die Den Haag zal ontvangen voor de verkoop van haar aandelen Eneco. “Ik verwacht dat dit geld in de zomer op de rekening van de gemeente zal zijn bijgeschreven. Het stadsbestuur zal hiervan geen geld eenmalige uitgeven maar dit investeren in verbeteringen op lange termijn“, aldus Revis.

