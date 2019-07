Dekt de gemeentelijke vrijwilligersverzekering niet alles?

Iedere vrijwilliger in de Zutphen is automatisch verzekerd via een gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Althans, dat staat zo op de site van de gemeente maar volgens de PvdA-fractie klopt dat niet.

Tijdens een groen adoptieproject in Zutphen verloor een vrijwilliger zijn gehoorapparaat. Centraal Beheer keerde via de gemeentelijke vrijwilligersverzekering echter niet uit.

Geen dekking gemeentelijke vrijwilligersverzekering

De PvdA-fractie in de gemeente Zutphen stelt deze zaak als voorbeeld aan de kaak. In eerste instantie probeerde de vrijwilliger zonder succes, om de kosten bij zijn eigen verzekeraar te claimen.

Daarna probeerde hij de schade via de vrijwilligersverzekering van de gemeente vergoed te krijgen. Hij vulde daarvoor het formulier dat op de website van Zutphen in. De gemeente stuurde de gegevens vervolgens door naar Centraal Beheer.

“Bij navraag bij de verzekeraar bleek de dekking van de vrijwilligersverzekering van de gemeente niet toereikend”, stelt raadslid Frans Manders. De man viste dus weer achter het net.

Terreinen zoals sportvelden

Centraal Beheer stelt dat de vrijwilliger in het ‘groen adoptieproject’ een ondergeschikte was van de gemeente. Dat dit werk dan niet onder de dekking van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering viel, vindt raadslid Manders gek. “Als het klopt wat de verzekeraar zegt, wat betekent dat dan voor alle Zutphense vrijwilligers?”, vraagt hij zich af.

“Want velen zijn vrijwilliger op terreinen zoals sportvelden, die in beheer zijn van de gemeente. Betekent dat dan dat deze vrijwilligers allemaal niet verzekerd zijn?” De partij wil van het college van BenW graag precies weten hoe dit zit.

Polis tegen het licht

Het is voor andere gemeenten nuttig om even de polis voor hun gemeentelijke vrijwilligersverzekering tegen het licht te houden. Want premie betalen voor een polis waarin het werk van sportvrijwilligers niet is verzekerd, kan niet natuurlijk de bedoeling zijn.

