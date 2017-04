Troeptrimmen maakt je hoofd leeg en je stad schoon

Koningsdag is weer achter de rug. Veel mensen die een hapje of een drankje namen, gooiden de verpakking op straat. Brigitte Paulissen ergerde zich aan dit zwerfvuil en startte een sportieve manier om dit afval op te ruimen. Bij het opruimen tijdens haar hardlooptraining is zij meer mensen gaan betrekken bij haar troeptrimmen.

Sportsupport Haarlem Inmiddels hebben Haarlem enhet project van Brigitte omarmd. In de stad worden nu troeptrimdagen gehouden om zwerfvuil op te ruimen. Goed voor de conditie en een schonere stad.

Hardlopen of wandelen

Troeptrimmen kun je in een groep doen, maar ook in je eentje, hardlopend maar ook wandelend. Je kunt tijdens deze sportieve manier van opruimen van blikje naar blikje sprinten en kniebuigingen doen om afval op te pakken.

Een positieve bijkomstigheid hiervan is dat je, naast een schonere omgeving, je een ergernis over de rommel direct omzet in iets positiefs. Je ruimt met het opruimen van het afval tegelijk ook je hoofd op. Even niet piekeren over werk- of privézaken omdat je even op iets heel anders bent gericht.

Compenseer het zitten

Troeptrimmen is een goede manier om het zitten te compenseren want het wordt steeds duidelijker dat zitten bijna net zo slecht voor je is als roken. Troeptrimmen kost niets en de deelnemers leren tijdens het opruimen ook nog eens nieuwe mensen in de buurt kennen.

Ga ook eens troeptrimmen

Dat kan natuurlijk niet alleen na Koningsdag of op andere dagen nadat er veel afval op straat is beland. Deze manier van trimmen kun je altijd doen want zwerfafval zie je steeds opnieuw. In Haarlem is het zelfs mogelijk om mee te doen aan een les. Maar ook lopers en wandelaars die niet in of in de buurt van Haarlem wonen kunnen natuurlijk hun eigen troeptrimclubje beginnen.

