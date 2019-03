De SPUK compensatieregeling sport nog onduidelijk

Er is nog veel niet duidelijk over de regeling Specifieke Uitkering Sport (de SPUK). Vanwege deze onduidelijkheden verschuift de termijn voor het indienen van de uitkering vermoedelijk naar 1 juli 2019.

De praktijk is gediend met een kruisjeslijst van het Ministerie van Financiën waarin de btw-aspecten van de exploitatie van een zwembad zijn gelabeld.

Uitstel van de SPUK is wenselijk

Uitstel zal veel gemeenten goed uitkomen en is ook gewenst want de gemeenten zitten in een drukke periode. Het opstellen van de verschillende mixpercentages kost ook veel tijd.

Volgens Taxnavigator moeten de ministeries veel meer richting geven aan de SPUK. Gemeenten vinden een kruisjeslijst het meest duidelijk om te weten welke kosten zij aan deze regeling kunnen toerekenen.

Leegstand

Voor gemeentelijke gymnastiekzalen en zalen in sporthallen die door basisscholen worden gebruikt, bestaat geen recht op aftrek van btw. Gemeente hebben ook geen recht op compensatie via het BTW-compensatiefonds.

Het is voor gemeenten niet duidelijk hoe zij moeten omgaan met leegstand en de SPUK. Zij weten bijvoorbeeld niet of zij de btw op kosten die betrekking heeft op leegstand, bij de SPUK kunnen claimen.

Gemeenten willen weten hoe het wordt geregeld dat hun sportbedrijven in de regeling kunnen meedelen. Sommige gemeenten hebben bezwaar tegen het feit dat sportbedrijven hierin gaan meedelen.

Exploitatiebijdragen

Inmiddels belasten ook Sportfondsen en LACO exploitatiebijdragen met btw. Een aantal gemeenten gaat de btw die aan deze bedrijven wordt betaald via de SPUK claimen. Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst moeten hierover meer duidelijkheid gaan geven.

Meerdere belastingadviseurs vinden dat een gemeente recht op een bijdrage heeft als deze een sportaccommodatie aan een club of exploitant beschikbaar stelt en daarbij gas, water en elektriciteit levert.

Ook rond de exploitatie van zwembaden is nog veel niet duidelijk. De praktijk is gediend met een kruisjeslijst van het Ministerie van Financiën. Het ministerie moet daarin de btw-aspecten van de exploitatie van een zwembad labelen.

