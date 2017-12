Onderschatten gemeenten risico’s obstacle runs?

Gemeenten en organisatoren van obstacle runs zouden de Krijgsmacht en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA om advies moeten vragen bij het organiseren van deze evenementen.

In ons land hebben maar weinigen inzicht in de risico’s die aan obstacle runs verbonden zijn. Dat blijkt u it een rapport dat op 4 december in Venlo is gepresenteerd.

Risico’s

Bij obstacle runs wordt hardlopen gecombineerd met het overwinnen van obstakels. Tijdens zo’n run wordt de fysieke en mentale gesteldheid van de deelnemers op de proef gesteld. Uit het rapport blijkt dat aan obstacle runs risico’s zijn verbonden.

De inzet van het leger en de NVWA zou deze risico’s kunnen verkleinen. Deze organisaties hebben meer kennis in huis over deze wedstrijdvorm dan bijvoorbeeld brandweer en politie.

Krijgsmacht en de NVWA

Dodelijk ongeval

Het onderzoek werd in opdracht van de gemeente Venlo ingesteld na een dodelijk ongeval tijdens VenloStormt, op 10 juni 2017. Daarbij kwam een 29-jarige deelneemster om het leven. Toen zij van een hoge glijbaan in de Maas dook kwam een andere deelneemster op haar hoofd terecht.

Geen avondvierdaagse

Alle obstacle runs vragen om een goede voorbereiding. Voorkomen moet worden dat iemand die ooit de avondvierdaagse heeft gelopen, ineens ook maar aan deze zware runs kan meedoen. Het is ook maar de vraag in hoeverre het leger of de NVWA kan voorkomen dat een deelnemer op een ander springt.

