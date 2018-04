Daling percentage kinderen met overgewicht in Schagen

In de periode 2014-2016 is het percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) in Schagen gedaald. De gemeente ziet hierin de bevestiging dat het loont om te investeren in een gezonde leefstijl.

In de gemeente Schagen ligt het percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) lager dan in Noord-Holland Noord.

10 en 11 jarigen

Bij de 10-11 jarigen daalde het percentage zelfs van 24,4% naar 15,7%. Maar ook in andere leeftijdsgroepen daalde het aantal kinderen met overgewicht.

Inspanningen van JOGG

JOGG Schagen werkt sinds enkele jaren aan een integrale aanpak om een gezond gewicht bij jongeren te bevorderen. Professionals van de GGD, verloskundigen, onderwijs, kinderopvang, huisartsen, diëtistes en fysiotherapeuten zoeken elkaar daarbij op.

Zij zijn er in geslaagd om de thema’s overgewicht en een gezonde leefstijl beter onder de aandacht te brengen. Ook wisten zij meerdere partijen enthousiast te maken om mee te werken aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren.

Gezonde leefstijl

Inmiddels zijn er verspreid over de kernen van Schagen al 16 basisscholen gestart met de DrinkWater campagne. Daarnaast heeft het Clusius College het vignet Gezonde School behaald.

En ook in de kinderopvang en de peuterscholen wordt aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Er wordt vaker water gedronken en het voedingsbeleid is verbeterd. En bij sport- en beweegactiviteiten in de wijk worden nu vaker water en gezonde snacks aangeboden.

Belangrijke bijdrage

De oorzaken voor de daling zijn niet wetenschappelijk onderzocht maar deze zijn voor jeugd- en sportwethouder Ben Blonk wel duidelijk. “Met de projecten die JOGG Schagen de afgelopen jaren heeft geleid, is een belangrijke bijdrage geleverd.”

“Natuurlijk spelen er meerdere factoren mee. Maar JOGG heeft in de gemeente actief gewerkt aan een gezonde leefstijl. En dat heeft zonder twijfel bijgedragen aan de daling van de percentages. Voor mij is dit een aanwijzing dat wij op de goede weg zijn en ook een aanmoediging om hierin te blijven investeren”, aldus Blonk.

